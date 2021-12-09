Мнение: Белую идею придумали тыловые герои

Приобрел занимательную книгу белогвардейского генерал-майора И.К.Кириенко с претенциозным названием "От чести и славы к подлости и позору февраля 1917 года". Автор, уже находясь в эмиграции после разгрома белых и их бегства за границу, в стиле Слащева-Крымского активно прошелся по самому белому движению и февралистами, после чего его в эмигрантской прессе начали активно поливать помоями и даже выпускали статьи-разборы "клеветы Кириенко на героев белого дела". В целом, автор зоологический антикоммунист, ненавистник "героев белого дела" (особенно их "вождей", которых он поминает исключительно в кавычках) и монархист в терминальной стадии. Основной лейтмотив опуса Кириенко – красные – ужас-ужас, а "белые вожди" дерьмо полное, все плохо. Ниже, несколько занятных фрагментов.

Ведь вначале нас встречали с цветами, но из-за грабежей, допущенных тремя "вождями" – Алексеевым, Корниловым и Деникиным, провожали проклятиями. Они сами вызвали ненависть народа, и еще тем, что не пошли спасти царя и его семью и не допустили других попыток его спасти. Это быстро разнеслось по России, и народ не пошел за "вождями". Вот это была причина проигрыша белыми войны, а не выдуманное А. фон Лампе "настроение населения". И к адмиралу Колчаку шли ижевские рабочие. Нет, основной причиной, вызвавшей отрицательное отношение населения, было еще скрытое стремление "вождей" к диктатуре, глупое управление и, конечно, допущенные ими грабежи и насилия над населением.

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Свой короткий призыв генерал Корнилов закончил хвастливо брошенной страшной фразой, которую мы запомнили на всю жизнь. Вот что сказал Корнилов: "Я имел счастье арестовать Царскую семью и и Царицу изменницу". И добавил, что он очень занят и вместо него будет говорить его ближайший помощник – матрос Баткин. Результат – казаки к нам не пошли.

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Почему за Царя народ шел умирать и умирал, а за февраль, за Государственную думу (где совсем не думали), за Керенского, за бабушку "русской революции", за генерал-адъютантов изменников, за свободу, за "вождей", Алексеева, Корнилова, Деникина умирать не захотел и не пошел?

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Почему Белая борьба не имела успеха?

Потому что она не была возглавлена человеком, имеющим права и власть повелевать российским народом.

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Ни о какой "белой идее" в Добровольческой армии никто не говорил, да ее и не было – она появилась в беженстве, выдуманная тыловыми героями, никогда не бывшими на фронте, для самооправдания.

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Как ни тяжело мне, старому боевому офицеру, но должен признать, что Добровольческие "вожди"-генералы оказались не способными, имея в своих руках все данные, то есть массу старых опытных офицеров, создать армию в полном смысле этого слова, владея всеми казачьими областями, создать сильную конницу – имея в руках самые богатые части России, не сумели свою армию достаточно хорошо снабжать, чтобы эта армия не грабила. Со всеми этими задачами Бронштейн-Троцкий справился и скорее и лучше – результат не заставил себя долго ждать

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Генералы Генерального штаба – не робкие институтки, а знающие военное дело мужи, и если не восстановили немедленно порядка, то значит не хотели, то есть изменили своему долгу и присяге. Панические телеграммы о невозможности подавить беспорядки – являлись умышленной ложью для облегчения задачи изменникам уверить государя подписать уже решенный ими акт об отречении.

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Могла ли быть сохранена жизнь государя и его семьи?

После отречения государя начальник штаба генерал-лейтенант Алексеев автоматически становился повелителем всех вооруженных сил России, достаточно было одного его приказания, и Ставка, в которой еще находился государь, могла быть окружена частями войск, на которых можно было положиться в смысле дисциплинированности и верности к порученным им задачам. Вместо этого генерал Алексеев допускает отъезд из Ставки Георгиевского батальона и верного государю генерала Иванова, разрешает государю ехать в охваченный революцией Петроград и не гарантирует его переезд туда соответствующей случаю охраной. Все действия генерала Алексеева с совершенной очевидностью доказывают, что у него не было даже чувства к государю как к человеку, которому он был обязан благодарностью за свою карьеру и личное к нему благоволение. Наоборот, генерала Алексеева уже совершенно не интересует государь, и он смотрит на своего государя как на пустое место.

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Могло ли иметь успех Белое движение?

Рассматривая с точки зрения чисто стратегической, можно утверждать, что белые армии находились в более выгодных условия, чем красная армия главковерха Бронштейна-Троцкого. Соотношение живых сил, хотя и было в пользу красных, но боеспособность их была во много раз ниже бойцов белых армий, у которых был переизбыток в опытном командном составе, тогда как у красных его совершенно не доставало. По стратегии – наступающий имеет большую возможность маневрирования, чем обороняющийся: белые армии Колчака, Деникина и Юденича наступали, а Бронштейн-Троцкий оборонялся, тем не менее он разбил по очереди все белые армии, возглавляемые имевшими боевой опыт генералами? Почему?

По той же стратегии командующие армиями должны иметь одну определённую цель, к которой стремятся. Лейба Троцкий эту цель имел, а именно сохранить захваченную большевиками власть, белые генералы определенной цели своим армиям не дали, так как за Учредительное Собрание русский народ, конечно, умирать не хотел, ибо эта объявленная цель была неопределенна и непонятна народу и совершенно неприемлема для большей части младшего командного состава белых армий – офицеров Императорской армии. Генералы вели войска в бой за все те же завоевания революции, а не против них, почему и не доверяли полностью старшим опытным начальникам, которых ставили рядовыми бойцами, а командные должности замещали малограмотными или совершенно безграмотными юнцами, вышедшими из 4-месячных школ прапорщиков.

Белые армии, конечно, могли достигнуть успеха, если бы их "вожди" меньше думали о своих интересах и выгодах, а искренне стремились только к одной общей цели или же, яснее говоря, делали ли бы контрреволюцию открыто и честно.

* * *

Измена, трусость, обман и подлость лиц поставленных Императором для управления страной, привели великую русскую империю к гибели, превратив ее в разбойничье гнездо, страшное всему миру.

Как не трудно догадаться, с такими заходами, генерал-майора Кириенко в белогвардейской эмиграции не очень любили. Рвал шаблоны по полной программе.

PS. Если интересно, то могу еще одну такую подборку сделать (приходится набирать вручную), там еще много нажористого на тему Февральской Революции и "героев белого дела".

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