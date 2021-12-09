 

Volkswagen показал тизер пикапа Amarok нового поколения

09.12.2021, 20:52, Новости дня
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Немецкая компания Volkswagen опубликовала тизер, посвященный обновленному пикапу Volkswagen Amarok.

Автомобиль сохранил прежний рельеф кузова, однако внешний вид и интерьер салона существенно обновили. Новый пикап Amarok имеет двухрядную кабину с четырьмя креслами. Передняя часть кузова отличается светодиодной оптикой, решеткой радиатора, а также остальными элементами. В салоне задействовали цифровую панель приборов и большой экран мультимедийного комплекса.

Кроме того, серийный выпуск новой модели начнут в следующем году. Производство наладят на одном из заводов Южной Африке. Пока производитель не раскрывает данные о возможности поставок пикапов Volkswagen Amarok на российский рынок.



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