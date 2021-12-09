В Минтрансе утвердили тарифы за пользование эскалаторами

Министерство транспорта огласило тарифные ставки за пользование эскалаторами в аэропортах, на вокзалах и в метрополитенах. В ведомстве разрешили администрациям устанавливать собственные тарифы администрациям комплексов, при этом плата за один проезд по движущейся дорожке не может превышать 20% от стоимости билета.

В метрополитенах стоимость проезда по эскалатору будет включена цену проездного билета, однако останется возможность оплачивать услугу отдельно. При входе каждому пассажиру выдадут QR-код, отдельный талон или его аналог, который необходимо предъявить на пункте контроля. В будущем планируется установка турникетов.

В ведомстве уточнили, что, согласно законодательству, на всех вокзалах должен быть организован альтернативный бесплатный проход по ступенькам. В метро рекомендовано использовать один эскалатор в статическом состоянии.

Также в Минтрансе выразили уверенность, что большинство аэропортов, вокзалов и метрополитенов оставят эскалаторы и траволаторы бесплатными.

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