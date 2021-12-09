 

В Минтрансе утвердили тарифы за пользование эскалаторами

09.12.2021, 20:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство транспорта огласило тарифные ставки за пользование эскалаторами в аэропортах, на вокзалах и в метрополитенах. В ведомстве разрешили администрациям устанавливать собственные тарифы администрациям комплексов, при этом плата за один проезд по движущейся дорожке не может превышать 20% от стоимости билета. 

В метрополитенах стоимость проезда по эскалатору будет включена цену проездного билета, однако останется возможность оплачивать услугу отдельно. При входе каждому пассажиру выдадут QR-код, отдельный талон или его аналог, который необходимо предъявить на пункте контроля. В будущем планируется установка турникетов. 

В ведомстве уточнили, что, согласно законодательству, на всех вокзалах должен быть организован альтернативный бесплатный проход по ступенькам. В метро рекомендовано использовать один эскалатор в статическом состоянии. 

Также в Минтрансе выразили уверенность, что большинство аэропортов, вокзалов и метрополитенов оставят эскалаторы и траволаторы бесплатными.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06 / Песков рассказал о голых стенах в сочинском кабинете Путина

02.11 / Мнение: Новое книг-шоу в жанре психотренинга!

10.09 / История: Почему русские проиграли Крымскую войну?

30.06 / Ученые оценили стойкость иммунитета после легкого течения COVID-19

20.11 / Диетолог назвала пять признаков опасного дефицита углеводов

17.10 / Бывший заключенный попросил политическое убежище во Франции

26.10 / Мнение: Наступление в Южном Марибе. Конец октября 2021 года

02.09 / Светлана Бондарчук и Сергей Харченко проводят свой медовый месяц в роскошном отеле Турции

03.11 / Клеточный иммунитет к SARS-Cov-2 длится не меньше шести месяцев — исследование

03.06 / Эксперт Вадим Марьинский рассказал о способах борьбы с комарами и их укусами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика