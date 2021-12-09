Диетолог составила меню новогоднего стола для переболевших COVID-19

После перенесенной коронавирусной инфекции организм нуждается в большом количестве витаминов, белке, клетчатке и жидкости, поэтому для новогоднего стола подойдут блюда из курицы или рыбы, салаты, заправленные йогуртом, квашеная капуста, рассказала газете ВЗГЛЯД врач-диетолог Елена Соломатина.

«После перенесенного ковида организм уже испытал очень большой стресс, поэтому необходимо восстанавливать структуры, которые были повреждены вирусом. Прежде всего, это белок, потому что именно его в большом количестве организм тратит на производство антител, разрушение вируса и так далее. Восполнить его можно из животных белков. Это курица, индейка, кролик, нежирная рыба, яйца», – говорит Соломатина.

Кроме того, организму необходимы витамины, продолжает собеседница. Поэтому отличным блюдом для новогоднего стола станет квашеная капуста, которая содержит витамины А, В, С, кальций, калий, магний, цинк, а также янтарную и молочную кислоты, последняя полезна для кишечника. Также она обращает внимание на то, что витамин С очень нужен для того, чтобы лучше усваивалось железо, потому что многие жалуются на гипоксию после перенесенного коронавируса.

В качестве заправки традиционных новогодних салатов диетолог предлагает использовать вместо майонеза йогурт или нежирную сметану, допустимо добавление горчицы, лимонного сока. Со специями следует быть осторожнее, добавлять их можно немного, потому что, как правило, вирус поражает слизистые желудочно-кишечного тракта.

«Обязательно должна присутствовать на столе жирная рыба, которая содержит омега 3, жирные кислоты, которые восстановят поврежденные во время заболевания коронавирусом клетки и клеточные мембраны. Кроме того, омега 3 хорошо разжижает кровь, а надо сказать, что после ковида у некоторых спустя несколько месяцев начинаются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Также хорошо разжижает кровь томатный сок, натуральные томатные пасты, можно делать из томатов различные соусы», – рассказывает специалист.

Также, стоит обратить внимание на желто-оранжевые фрукты и овощи (морковь, тыква, мандарины и так далее), так как они вырабатывают у человека витамин А, который защищает слизистые организма – после коронавируса они тоже повреждены, уточняет собеседница. Для тех, у кого была пневмония, на новогодний стол следует добавить немного насыщенных жиров (сметана, подкожное сало). В качестве специи в блюда можно использовать куркуму, которая снимает воспаление и также является очень полезной.

«Ну, и очень важно восстановить кишечник, потому что во время болезни совершенно точно потрепало микрофлору, это главный оплот иммунной системы. Поэтому не стоит забывать о кисломолочных продуктах. Можно делать всевозможные взбитые десерты с добавлением ягод, подойдут даже замороженные, или десерты из сухофруктов и орехов. Не надо забывать о фруктах – это могут быть киви, мандарины, хурма и другие. Также переболевшим нужна клетчатка – это свежие овощи, салаты. Если едим хлеб, то лучше выбирать цельнозерновой. Из круп лучше выбирать такие, как бурый рис, его можно, допустим, добавить в рыбный салат или еще куда-то. Ну, и побольше зелени, овощей на новогодний стол, все это очень полезно», – заключила Соломатина, добавив, что также не стоит забывать про восполнение жидкости, лучше всего подходит простая чистая вода.

Ранее аналитический ресурс «Чек Индекс» выяснил, что «Новогодний набор», куда входят искусственная ель, гирлянды, набор елочных шаров, звезда, мишура, бутылка шампанского и мандарины, в ноябре подорожал на 19% в годовом выражении – почти до 5 тыс. рублей.