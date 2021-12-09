Лукашенко усомнился в полезности польского забора на границе с Белоруссией

Новое заграждение на границе с Белоруссией вряд ли поможет Польше сдержать поток мигрантов, предположил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Видимо, у кого-то в Польше среди инициаторов этой стены закончились деньги. Поэтому они за счет этого проекта хотят пополнить свои кошельки. Если говорить о стене, она не будет стоить ни 400, ни 500 млн долларов, как они планируют, она будет стоить около 1 млрд долларов», – сообщил Лукашенко в интервью турецкому телеканалу TRT, передает БелТА.

Он отметил, что даже польские спецслужбы указывают на способность беженцев больше проникать на участках со стеной.

«Поэтому есть ли смысл в таком случае строить подобную стену?» – задался вопросом белорусский лидер.

Он также упомянул строительство в США стены на границе с Мексикой, которую возводили при Дональде Трампе.

«Один президент строил, второй сейчас разрушает. Думаю, что может получиться так и в Польше. Мы не напрягаемся по этому поводу. Это их проблема. Пусть строят. Нам хуже не будет. Но в Польше очень нестабильная обстановка. И не факт, что это правительство удержится. И я уверен, что придут более умные, хозяйственные люди и найдут, куда потратить этот миллиард долларов», – сказал Лукашенко.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что миграционные потоки на границе Белоруссии возникли в результате действий НАТО, происходящее – их ответственность.

На границе между Польшей и Белоруссией тысячи мигрантов разбили стихийный лагерь, желая попасть в ЕС. Несколько недель назад в пункте пропуска «Брузги» в Гродненской области несколько человек предприняли попытку прорвать границу, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства. Позже власти Белоруссии заявили о готовности для размещения мигрантов транспортно-логистического центра.