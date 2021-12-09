Мнение: Для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией”

Убийца расстрелявший людей в МФЦ "Рязанский" на допросе заявил, что защищался от "уголовного общество порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией".

“Ъ” стали известны первые результаты расследования нападения, совершенного в МФЦ «Рязанский» подполковником запаса Сергеем Глазовым. Действия злоумышленника, которому в четверг Пресненский райсуд изберет меру пресечения, квалифицируются как убийство и покушение на массовое убийство, совершенные на почве внезапно возникшего из личной неприязни конфликта с сотрудником центра, пытавшегося заставить посетителя надеть медицинскую маску. Давая показания, Глазов сообщил, что боевой пистолет изготовил из охолощенного, чтобы защитить себя от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией». Сомневаясь в адекватности убийцы, следователи в самое ближайшее время направят его на экспертизу.

Согласно реконструированной следователями ГСУ СКР по Москве картине происшедшего, Сергей Глазов в 15:15 приехал в МФЦ, расположенный на первом этаже дома №10 по 1-й Новокузьминской улице. Оставив велосипед Stels на улице, мужчина подошел к сотруднику центра Владимиру Шеменову, попросив выдать ему талончик на получение паспорта. Отметим, что 45 лет Глазову исполнилось 26 августа.

Когда господин Шеменов попросил Глазова надеть медицинскую маску, тот распылил ему в лицо перцовый газ из баллончика «Шпага», а затем достал из-за пояса пистолет и убил выстрелом в упор. Затем визитер смертельно ранил охранника центра Алексея Рузлева и открыл беспорядочный огонь по посетителям. В результате ранения получили еще четыре человека, в том числе ребенок. Когда пистолет убийцы в очередной раз заклинило, его скрутил полицейский, работавший в центре.

Следует отметить, что у убийцы оставалось два десятка патронов и, если бы его не подвел пистолет, жертв могло быть на порядок больше.

На допросе Глазов, признав свою вину, рассказал, что сам в 2020 году изготовил боевое оружие из охолощенного пистолета. По версии убийцы, оно ему понадобилось для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией». Приехав домой к задержанному на улицу Коновалова, участники расследования обнаружили различное техническое оборудование, которое, как предполагается, было использовано для изготовления так называемого перепила, и 16 тыс. швейцарских франков.

При личном досмотре самого задержанного Глазова была обнаружена крупная сумма в евро, долларах и рублях, в связи с чем в СМИ появилась информация о том, что преступник давно готовился к нападению, отправившись в МФЦ со всем ценным, что у него было дома. После домашнего обыска стало понятно, что это было не так.

Между тем во время следственных действий Глазов утверждал, что стрелял в других людей, не участвовавших в конфликте, считая, что и они «верят в коронавирусную инфекцию». Подобные показания могут свидетельствовать о неадекватности стрелка — в ближайшее время его отправят на судебно-психиатрическую экспертизу в НИИ имени Склифосовского.

По данным “Ъ”, Сергей Глазов родился и вырос в Москве. К уголовной ответственности ранее не привлекался. Женат не был, детей не имел и жил один. Закончив в 1993 году школу, поступил в институт криптографии, связи и информатики академии ФСБ, а получив в нем высшее техническое образование, до начала 2010 года служил в спецслужбах — ФСБ и СВР. Причина его досрочного увольнения пока неизвестна, но, по некоторым данным, она связана с состоянием здоровья. Во всяком случае, еще года через три, когда у него истек срок лицензий на хранение различного оружия, Глазов продлевать их не стал, а стволы продал. Таким образом из арсенала будущего убийцы, очевидно, к счастью для многих, на законных основаниях исчезли травматические пистолеты WASP R и Streamer 1014, а также карабин «Сайга» и гладкоствольное полуавтоматическое ружье «Бекас-12 авто».

https://www.kommersant.ru/doc/5118610 – цинк

В целом, выглядит как персонаж, у которого протекла крыша.

Возможно, имел проблемы с психикой еще до эпидемии, а затем начитался ереси, что коронавируса не существует и усугубил свои патологии.

Безотносительно отношения к вакцинации, отрицать сам факт наличия вируса попросту нелепо.

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