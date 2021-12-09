 

В РФ рассекретили электрический компактвэн BYD D1 для такси и каршеринга

09.12.2021, 20:08, Новости дня
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Китайский бренд DiDi продемонстрировал в Сколково новый электрокар под названием BYD D1.

Данное транспортное средство идеально подходит для работы в каршеринге или такси. Вместе с тем модель представлена в Китае в прошлом году, когда и было указано о применении электромотора на 140 л.с., а также предельном запасе хода 305 километров. Новый автомобиль имеет габариты, сравнимые с Hyundai Solaris. Салон компактвэна стал достаточно просторным.

Также здесь задействовали электрический привод задней двери. Предельная скорость электрокара составила 139 км в час. Пока производитель не готов ответить на вопрос о том, будет ли вышеуказанный китайский электрокар BYD D1 продаваться на российском рынке.



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