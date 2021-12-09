Появились первые изображения нового спортивного кроссовера BMW XM

Немецкий бренд BMW намерен представить в следующем году новый «заряженный» кроссовер BMW XM.

В Сети уже опубликовали рендерные изображения кроссовера, который базируется на данных, полученных во время тестовых испытаний прототипа. Новый паркетник XM имеет модернизированный внешний вид, выражающийся в решетке радиатора и бамперах. Кроме того, колесные арки окажутся более простыми, а дверные ручки сохранят традиционное исполнение.

Вместе с тем технические характеристики «заряженного» кроссовера пока остаются засекреченными. Предполагается применение гибридной силовой установки с общей мощностью 750 л.с. Кроме того, официальный показ намерены осуществить в рамках выставки Art Basel 2021 в начале следующего года.