 

Появились первые изображения нового спортивного кроссовера BMW XM

09.12.2021, 20:08, Новости дня
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Немецкий бренд BMW намерен представить в следующем году новый «заряженный» кроссовер BMW XM.

В Сети уже опубликовали рендерные изображения кроссовера, который базируется на данных, полученных во время тестовых испытаний прототипа. Новый паркетник XM имеет модернизированный внешний вид, выражающийся в решетке радиатора и бамперах. Кроме того, колесные арки окажутся более простыми, а дверные ручки сохранят традиционное исполнение.

Вместе с тем технические характеристики «заряженного» кроссовера пока остаются засекреченными. Предполагается применение гибридной силовой установки с общей мощностью 750 л.с. Кроме того, официальный показ намерены осуществить в рамках выставки Art Basel 2021 в начале следующего года.



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