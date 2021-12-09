Twitter начинает тестировать свои вертикальные видео

Как стало известно, Twitter начинает тестирование нового сервиса для распространения вертикальных видео. Речь идет о формате, некогда предложенном китайским TikTok, который позволил данному ресурсу побить все предыдущие рекорды популярности.

Действительно, вертикальные видео в свое время очень понравились владельцам смартфонов. Но это было «тогда», говорят эксперты. Нынешние же потуги догнать и перегнать TikTok выглядят, мягко говоря, не совсем серьезно. Впрочем, распространение таких же функций на множестве других ресурсов может быстрее отобрать у китайского ресурса его явное преимущество.

Twitter же объяснил, что вертикальные видео пока только в тестовом режиме смогут размещать пользователи из некоторых англоязычных стран.