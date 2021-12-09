Мнение: Анализ без проекций

Мы вчера говорили, что даже очень хорошие психотерапевты не всегда могли избежать проекций, особенно в случае сильного обаяния клиентов и большого стремления им помочь.

Ральф Гринсон, конечно, был очень хорошим терапевтом, стремящимся побороть наркотическую зависимость ММ и ее плохую наследственность (врожденную слабость и уязвимость нервной системы).

Психотерапия обычно бессильна перед наркотиками, не надо забывать. И перед серьезными психиатрическими расстройствами – тоже.

И все-таки, чем меньше проекций, тем больше у психотерапевта шансов помочь человеку.

А проекции прямо пропорциональны слиянию.

Привлекательной и блестящей женщине многие автоматически приписывают нарциссическое стремление привлекать или невротическую жажду блистать. В этом феномен хищных тортов: свою собственную тягу к ним люди толкуют как намерение тортов тянуть всех к себе. И жалеют их за такую нужду вместо рефлексии собственной нужды.

Проекции – это достаточно естественная для человека вещь.

Когда вам плохо, все вокруг становится серым, включая природу, у людей вокруг злые или депрессивные лица. Даже если светит солнце, кажется, что оно светит холодным светом или светит агрессивно, ослепляя как лампа при допросе в НКВД.

А когда вам хорошо, все вокруг будто улыбается вам, люди милые и симпатичные, природа нежна, даже если дождлива.

Эмоциональное состояние человека создает ту призму, тот фильтр, через который он смотрит на мир.

Но это совсем не значит, что при общении без проекций нельзя обойтись.

Можно и нужно, и это важно не только для психологов.

Зрелое общение – это общение без эгоцентрических проекций, без инфантильного фокуса на себе.

Чтобы общаться без проекций, достаточно научиться смотреть на человека беспристрастно.

Беспристрастность – это взгляд, в котором минимум эмоций при максимуме интереса.

Проекции возникают из-за эмоций, особенно неотрефлексированных.

Бурные неотрефлексированные эмоции деформируют мир и вы видите свои мечты или свои кошмары вместо объективной картины.

Для хорошей эмпатии собственные эмоции должны быть отрефлексированы и отделены от субъекта, которого вы наблюдаете. То есть вы должны осознавать, что это – ваши эмоции, а другой – сам по себе.

Некоторые для эмпатии стараются включить эмоции на полную катушку и получают усиление слияния и проекций.

Эмпатия – это вид интеллекта, друзья! Это не ваши эмоции, это разумное понимание чужих эмоций.

Конечно важно иметь собственный богатый и хорошо отрефлексированный опыт эмоций, чтобы хорошо понимать чужие эмоции, но в момент, когда вы пытаетесь понять другого человека собственные эмоции не должны мешать.

“Чувствовать” другого человека в полной мере невозможно, некорректно говорить: “я его чувствую”.

Верно говорить “понимаю его”, “пытаюсь понять”, потому что эмпатия – это свойство ума.

Собственные эмоции должны быть: 1) приглушены и 2) отодвинуты в сторону, когда вы пытаетесь понять человека.

В этом случае вы можете увидеть, что из себя представляет человек на самом деле.

Как понять, какие у человека проблемы?

Самое простое – обратить внимание на его ресурсы.

Проблемы связаны с проблемными ресурсами, а опоры связаны с прокачанными ресурсами. То, в чем он успешен, чем он отличается от других в лучшую сторону, что у него замечательно или очень хорошо – это его сильные стороны и его прокачанные ресурсы.

Его внутренние конфликты никогда не связаны с этим!

И наоборот, все, что у него очевидно плохо, в чем он отстает от средней нормы (с учетом места и времени, то есть окружения и возраста), в чем он неудачлив, неуспешен, все это – его проблемные ресурсы. Там у него дыры или блоки. И там будут основные его конфликты, внутренние и внешние.

Трезвая оценка ресурсов человека – это первое, что нужно делать. В случае самотерапии тоже – оценка своих ресурсов.

Даже если человек жалуется на ресурс, который у него хорош, это говорит о его завышенной планке притязаний или о колпачке, но проблемы в этом ресурсе нет.

Колпачок отличается от завышенной планки тем, что из-под первого кидаются крючки и шары, а из-под второго тянутся щипцы. Приведете примеры?

Если у человека какой-то ресурс заблокирован или в нем дыра – это главное, на что надо обратить внимание, даже если человек сам обходит это вниманием.

Например, вы понимаете при чтении письма, что у человека в 30 лет нет работы, и это не связано с декретным отпуском по уходу за малышом. Не важно, что человек не жалуется на это. У него нет работы и он не может не чувствовать себя шатко, тревожно и если он не осознает свою проблему, значит присвоил кого-то в виде материальной опоры. Отсутствие работы будет его основной проблемой, а то, что он описывает как проблемы, будет играть роль камуфляжа скорее всего.

Если у человека кредиты и проблема с их выплатой, в его экономике – дыра. Он должен рефлексировать это, чтобы не страдать от непонятных приступов тревоги, иррациональных фобий или даже панических атак. Когда проблема осознана, можно увидеть действия в границах, составить план и выполнения пунктов этого плана вселят в человека уверенность.

Отсутствие в жизни секса не является проблемой, а вот страдания из-за этого – да. Аддикция сексуальная – всегда проблема. Неприятие секса тоже может быть проблемой, особенно если это недавно женившийся человек, бездетная женщина 28+ или бездетный мужчина 35+ или влюбленный человек. Секс в этом случае важен и неприятие его или “неприятие” – признак дыры в ресурсе.

То же самое касается и других ресурсов.

Нужно сформулировать, какой ресурс страдает и по какой причине. Как то, о чем говорит или пишет человек, влияет на его ресурсы, как оно мешает его интеграции в социум.

Классик психиатрии Э. Блейлер давал внутренним проблемам примерно такое определение: все, что превышает порог адаптации человека. В основном, это дефицит или пробел в тех способах и связях, которые необходимы человеку для нормальной социализации.

Давайте для тренировки я приведу вам несколько разных фрагментов, диалогов и монологов ММ из ее психотерапевтических сеансов. Я беру фрагменты из той же книжки М. Шнайдер, но похожие приводятся и в других книгах о терапии Монро.

И вы попробуете разобрать, где у нее какая проблема, и почему. Где дыра, где все хорошо. Где колпачок, где щипцы. Где перфекционизм и какова его причина. Не будем забывать, что основная причина страданий ММ – ее наркотическая зависимость, но говорить будем о психологических проблемах, их тоже было достаточно, хотя они и переплетены тесно с ее химической аддикцией. Но мы от последнего абстрагируемся.

“На дневном сеансе Гринсон указал пациентке на то, что она мало говорит о своей сексуальной жизни.

— Знаете, доктор, моя сексуальная жизнь, да и вся моя жизнь вообще, представляется сплошной чередой фальшивок. Мужчина входит в мою жизнь, возбуждается, берет меня, теряет меня. На следующем плане тот же мужчина — или иногда другой — снова входит, но улыбка у него уже не та, изменились движения, освещение. Стакан у него в руке только что был пустым, а теперь он полон. Наши взгляды снова встречаются, но они уже другие. Время изменило образ друг друга, который возник у нас, но мы опять оказались в этой ловушке. Мы всегда встречаемся во второй раз, и оба уверены, что этот раз первый. Вы не понимаете, о чем я? Я тоже не понимаю. Может, это и есть реальность отношений между мужчинами и женщинами. Мы касаемся друг друга, мы трогаем друг друга расстоянием во времени, которое сохраняется между нами”.

“На втором сеансе, вечером того же дня, Мэрилин села напротив психоаналитика.

— Когда ты знаменитый, каждая твоя слабость невероятно раздувается. Кино должно вести себя с нами, как мать, чей ребенок только что спасся в автокатастрофе. Но вместо того чтобы прижать нас к себе и утешить, кино нас наказывает. Кино — это всегда одно и то же: тебя снимают, с тебя снимают шкуру. Это так и называется — съемки, — сцены, которые надо сто раз начинать заново. Но кто дает, кто принимает, кто любит? Вы заметили, доктор, что в Голливуде, где зарабатывают миллионы и миллиарды долларов, нет ни памятников, ни музеев? Никто ничего не оставил после себя. Все, кто приехал сюда, делали только одно — хватали, хватали! Я никогда не стану участвовать в этих больших американских гонках, в которых люди всю жизнь бросаются с места на места — второпях и без причины.

— Пора заканчивать сеанс.

— Ага, вы тоже говорите: «Стоп! Снято! Мэрилин, последний дубль!»”

“В апреле 1952 года Мэрилин перенесла операцию аппендицита в больнице «Ливанские кедры». Когда доктор Маркус Рабуин поднял покрывавшую пациентку простыню, чтобы приступить к операции, он нашел записку, приклеенную скотчем к ее животу:

«Дорогой доктор Рабуин.

Вырезайте как можно меньше. Эта записка может показаться вам легкомысленной, но вот в чем дело. Я женщина, и для меня это очень важно, это для меня много значит. Доктор, ради бога, не трогайте моих яичников, — и еще, прошу вас, сделайте шрам как можно незаметнее. Благодарю Вас от всего сердца”.

“Преподаватель актерского мастерства Монро, Михаил Чехов, сообщил ей кое-что о ее игре и о том, как мужчины смотрят на нее, когда она играет. Однажды он следил за тем, как она репетировала роль в «Вишневом саде». Вдруг он прервал ее. Поднеся руку к глазам, Чехов с мягкой улыбкой спросил Мэрилин:

— Можно задать тебе личный вопрос?

— Спрашивай, о чем хочешь.

— Скажи честно: когда ты играешь эту сцену, ты думаешь о сексе?

— Вовсе нет. Ни в этой сцене, ни у меня в мыслях нет ничего сексуального.

— Ты не представляешь себе объятий и поцелуев?

— Нет. Я сосредоточилась на сцене.

— Я тебе верю. Ты всегда говоришь правду.

— Тебе — да.

Он подошел и сказал:

— Очень странно. Когда ты играла, я чувствовал, что от тебя исходят сексуальные вибрации, как от женщины, страстно влюбленной. Я остановил тебя, потому что почувствовал, что ты слишком взволнованна, чтобы продолжать.

На этих словах она заплакала.

— Не беспокойся. Ты такая женщина, которая испускает сексуальные вибрации, что бы ни говорила и ни делала. Вот что хотят видеть на экране твои зрители. Ты заработаешь целое состояние, если будешь просто стоять перед камерой, почти не играя.

— Я не хочу так.

— Почему же? — ласково спросил он.

— Потому что я хочу быть актрисой, а не сексуальной дойной коровой. Не хочу, чтобы меня продавали, как целлулоидную порнографию: «Смотрите и дрочите». Много лет меня это устраивало, но теперь все кончено.

С этого момента и началась ссора со студией «Фокс»”

“Когда Хьюстон несколько месяцев назад предложил Монро роль Розлин, женщины, потерявшейся между тремя мужчинами и отправляемыми на бойню лошадьми, роль Мэрилин не понравилась. Она была слишком похожа на нее саму.

«Двойник меня самой, — говорила она Гринсону. — Те же тревоги, то же чувство всегдашней покинутости, такая же тяжелая жизнь. Мне не хочется играть женщину с трудным детством, болезненными отношениями с матерью; женщину, которая находит прибежище только в восхищенном взгляде чистых душой детей и зверей. Розлин — в этом имени склеены Роза из «Ниагары», эта порочная шлюха, избавляющаяся от своего мужа, и я, Мэрилин. В общем, можно сказать, что это я. Артур написал эту роль для меня, чтобы высказать мне свою любовь и свое отвращение».

В конце концов она согласилась на эту роль только потому, что ей надоело играть в комедиях, и еще потому, что окончательный вариант сценария написал Хьюстон, а не Миллер, который сначала скроил сценарий для нее, словно смертоносное платье.

«Даже боль ее выражала жизнь и борьбу с ангелом смерти», — скажет он впоследствии.

— Но почему ты хочешь снять именно черно-белый фильм? — спросила Мэрилин у режиссера.

— Потому что глаза у тебя красные, капилляры полопались от наркотиков, и на цветную пленку это снимать нельзя, даже если бы у меня был такой план и бюджет. Не расстраивайся и не беги глотать очередные пилюли. За безвременную смерть я тебя не стану больше любить! Невротички, покушающиеся на собственную жизнь, всегда действовали мне на нервы. Убивайте себя, если уж так приспичило, только не доставайте других!.. А потом, знаешь ли, если коснуться психологии — а именно она будет темой фильма о Фрейде, который я планирую снять, — я хочу ухватить не цвет твоих глаз, а то, что происходит у тебя в голове. И наконец, потому что черно-белых кадров не существует в жизни, а я хочу снять то, что есть только в кино.

— А почему меня?

— Потому что ты шлюха, а не актриса. И как настоящая хорошая шлюха, ты не притворяешься. Ты платишь натурой — своим телом, своей душой. Но ты же понимаешь, что эта женщина — не ты. Ты знаешь, что мне не нравится метод актерской студии, которым Страсберг, к счастью, не успел тебя испортить, — эта проклятая театральная техника, что велит уйти глубоко в себя, найти там эмоцию и выплеснуть ее на экран. Я очень уважаю психоанализ и глубоко почитаю актерскую работу, но, когда они сходятся вместе, случается катастрофа. Твоя сила, Мэрилин, в том, что ты порвала с методом Страсберга, даже если сама этого не понимаешь. Ты не станешь играть Розлин. Ты просто дашь зрителю то, что он хочет чувствовать, видеть, любить. Дашь, как шлюха, которой хочется, чтобы клиент получил удовольствие за свои деньги. Вот что я тебе скажу: помни, чему тебя учил Страсберг, и поступай наоборот. Тогда все будет хорошо. Оставь эти свои бредни насчет «обращения к внутреннему миру». Выражай себя во внешнем мире, ведь ты здесь. И зритель твой здесь. А тревогу сохрани — это драгоценный ресурс — и не думай, что психоаналитик избавит тебя от нее. Это невозможно, во всяком случае не нужно. Без тревоги твое ремесло лучше сразу бросить”

“Репортеры сообщали, что Мэрилин очень больна, ее состояние хуже, чем предполагалось, и она проходит курс психиатрического лечения. Энгельберг не мог не обратиться к прессе: «Мисс Монро страдает острым переутомлением. Ей очень нужен отдых». Фрэнк Тейлор говорил о проблемах с сердцем и подчеркивал, что съемки фильма, почти полностью натурные, оказались физически крайне утомительными, тем более что последовали сразу за съемками «Давай займемся любовью». О чем не мог сказать ни тот, ни другой, так это о том, что Гринсон нашел ее наглотавшейся снотворных таблеток: либриум, плацидил и хлоралгидрат.

Из больницы она не могла не позвонить Иву Монтану. Телефонистка отеля «Беверли Хиллз» передала ей, что «господин Монтан не может подойти к телефону». Когда психоаналитик увидел ее после этого зова в пустоту, она выглядела потерянной и повторяла: «Только посмотрите, что он, поганец, сказал в интервью с этой заразой, Хеддой Хоппер! Он сказал, что я очаровательная бесхитростная девочка, что я влюбилась в него как школьница. Сексуально озабоченная девчонка. Он жалеет, что поддался, сжалившись над моим детским горем. Он даже сказал, что трахался со мной, только чтобы придать любовным сценам в фильме больше страсти и реализма»”

Надо пояснить, что Ив Монтан с женой, Симоной Сеньоре, были сначала друзьями Монро и ее мужа, Артура Миллера, они жили в соседних домах. Когда ей предложили играть в фильме “Давай займемся любовью”, Монро согласилась на условии, что роль ее любовника будет играть Ив. И Ив и его жена были очень рады, но в процессе фильма Мерилин Ив стали любовниками. Из-за этого жена развелась с Монтаном, хотя у них была очень хорошая пара и большая любовь, а Артур развелся с Монро. Без этого пояснения не ясно, что происходило на самом деле.

А вот еще из ранних сеансов ММ с другими терапевтами.

“Ли Страсберг и Маргарет Хохенберг решили объединиться, чтобы вместо темного, депрессивного фона развить в актрисе способность сохранять прочные дружеские и профессиональные связи. По их мнению, навязчивое желание всем нравиться на самом деле изолировало Мэрилин и мешало ей отрабатывать технику, которая позволила бы внести что-то новое в ее искусство. «У меня были преподаватели, — скажет она после этого двойного опыта, — люди, которыми я могла восхищаться, но не было никого, на кого бы я хотела быть похожей. Я всегда чувствовала, что меня не существует; единственная возможность быть для меня — это, наверное, быть кем-то другим. Поэтому я и захотела стать актрисой».

«Я пытаюсь стать актрисой, — сказала она во время одного из первых сеансов с Хохенберг. — Я стараюсь быть настоящей, но часто, несмотря на мои усилия, во мне словно открывается окно, в которое видна моя пустота. Я боюсь сойти с ума. Я стараюсь показать свои настоящие качества, но это слишком трудно. Иногда я думаю: все, что мне надо делать, — это быть искренней. Но это не приходит просто так, и мне кажется, что я фальшивка, и все, что я ни говорю, представляется ложью. Я хочу работать как можно лучше с той секунды, когда камера приходит в движение, до той секунды, когда она останавливается. В этот момент я хочу быть совершенством. Ли всегда говорит, что я должна исходить из самой себя. А я отвечаю: самой себя? Что это такое — я сама? Кто это? Я — это не так важно. Кем меня считают — Мэрилин Монро?»”