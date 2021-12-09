США ввели санкции против отстраненного главы Конституционного Суда Украины Тупицкого и его супруги – Госдепартамент

Отмечается, что ограничения применяются “за значительные коррупционные действия, в частности, за получение взятки во время службы в украинской судебной системе”.

Супруга экс-судьи КСУ Ольга Тупицкая также попала под санкции США, подчеркнули в Госдепартаменте.

Тупицкий фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 25 мая Офис генпрокурора Украины направил в Подольский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении Тупицкого.

Следователи установили, что в октябре 2018 года обвиняемый в интересах экс-главы Высшего хозсуда Украины Виктора Татькова подкупил свидетеля, чтобы тот отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.

Кроме того, на протяжении 2018–2019 годов Тупицкий, по данным следствия, неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания вместе с искусственным созданием доказательств (ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины).

Тупицкий заявил, что “чист перед судом” и не будет скрываться от следствия.

15 ноября суд избрал Тупицкому меру пресечения – его обязали внести 45 тыс. грн залога и воздержаться от общения со свидетелями, в частности с заявителем, донецким бизнесменом Владиславом Дрегером, Татьковым, экс-судьей Высшего хозсуда Украины Артуром Емельяновым.

Контекст:

27 марта был опубликован указ президента Владимира Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ в Верховном Суде.

14 июля Верховный Суд удовлетворил его иск. Указ Зеленского от 27 марта 2021 года №124/2021, которым было отменено назначение Тупицкого на пост судьи КСУ, признан противоправным и отменен в части, касающейся Тупицкого. Офис президента обжаловал решение Верховного Суда.

17 августа Зеленский подписал указ №365/2021, которым утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента, а также персональный состав конкурсной комиссии.

19 октября КСУ открыл производство по делу о соответствии Основному закону двух указов президента – об отстранении Тупицкого от должности главы КСУ, а также указа, которым Зеленский отменил назначение Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

26 ноября Зеленский назначил судей КСУ вместо Тупицкого и Касминина. 30 ноября КСУ отсрочил приведение к присяге двух судей, назначенных Зеленским. В Конституционном суде заявили, что судей, назначенных президентом, могут привести к присяге после прекращения полномочий судей, назначенных в 2013–2018 годах.

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