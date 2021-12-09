 

Кулеба о либерализации визового режима с Великобританией: Это не будет простой и быстрый путь. Но мы будем по нему безостановочно идти

09.12.2021, 19:50, Новости дня
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“Вчера я очень четко сказал британской коллеге [госсекретарю по иностранным делам и делам Содружества наций и развития Лизе Трасс], что у меня есть поручение от украинского народа – работать над визовой либерализацией с Британией. Я честно скажу, это не будет простой и быстрый путь. Но мы будем по нему безостановочно идти. Потому что эта визовая стена должна быть разрушена. Цивилизовано, аккуратно, без жертв и разрушений соседних строений – но разрушена. Украинцы должны свободно ездить в Британию. Ну, а мы всегда рады видеть больше британцев в Украине. На это уйдет время, но я буду над этим работать”, – отметил Кулеба.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/2785111025123239/

Контекст:

Украина уже несколько лет пытается начать переговоры о безвизовом режиме с Великобританией. По данным посольства Украины в Великобритании, с начала 2017-го по июль 2018 года Великобритания как минимум шесть раз отказывалась вести переговоры о безвизовом режиме с Украиной.

В сентябре 2019 года тогдашний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что Киев рассчитывает на введение безвизового режима с Соединенным Королевством. Министр утверждал, что во время телефонного разговора между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Украины Владимиром Зеленским этот вопрос обсуждался и Джонсон “прекрасно и четко отреагировал на это”.

Сейчас граждане Украины, чтобы посетить Соединенное Королевство, должны получить визу. Британцам для поездок в Украину виза не была нужна с 2005 года, однако безвизовый режим прекратился после выхода Британии из Евросоюза в начале 2020-го.

В октябре 2020 года посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что изменение визового режима Великобритании с Украиной в ближайшем будущем маловероятно.

В январе 2021 года Кулеба заявил, что речи о полной отмене виз для поездок в Соединенное Королевство нет, но с Великобританией идет разговор об упрощенном визовом режиме.

10 сентября в МВД сообщали, что Великобритания ознакомится с системой изготовления и выдачи украинских биометрических документов, в дальнейшем это может использоваться в переговорах о возможном безвизовом режиме между Украиной и Соединенным Королевством.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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