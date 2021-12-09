Жену владельца сети «Рив Гош» Мейера отправили под домашний арест

Московский суд Санкт-Петербурга на два месяц отправил под домашний арест Инну Мейер, жену заключенного под стражу владельца розничной сети «Рив Гош» и экс-совладельца ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера, информирует пресс-служба судов.

Оба фигуранта обвиняются в мошенничестве на сумму более 2,4 млрд рублей.

«Срок меры – 7 февраля 2022 года», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

Женщине запрещено покидать квартиру, использовать интернет и другие средства связи, а также общаться с кем-либо, кроме родственников, адвоката и следователя.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время суд может отправить под домашний арест Елену Стрельцову, генерального директора ООО «Биг бокс».

Ранее сообщалось, что Инна Мейер и ее мужа задержали по подозрению в хищении более 2,4 млрд рублей, в этот же день им предъявили обвинение. В четверг Августа Мейера арестовали на два месяца. Фигуранты вину не признали.

Следствие обосновало арест Инны Мейер тем, что она не имеет официального источника дохода, является гражданкой двух иностранных государств, несколько раз покидала Россию на длительное время, а значит, она может скрыться. Также она знает о местах проживания, номерах телефонов свидетелей по ее уголовному делу.

Уголовное дело связано с хищением средств, которые получила в виде кредитов от Сбербанка компания «Юлмарт».