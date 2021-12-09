 

Экс-глава Конституционного суда Украины Тупицкий попал под санкции США

09.12.2021, 19:37, Новости дня
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США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, подозреваемого в коррупции, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Александр Тупицкий, бывший председатель Конституционного суда Украины (внесен в список санкций) за значительные коррупционные действия, включая получение денежных взяток в ходе работы в судебной власти Украины», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Блинкена.

Отмечается, что в списке лиц, попавших под санкции, оказалась и супруга Тупицкого Ольга Тупицкая. Также в списке есть бывшие чиновники и бизнесмены из Анголы, Либерии, Сальвадора, Никарагуа и Колумбии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для успешного противостояния новым санкциям, вводимым США против РФ и российской науки, стране нужно укреплять суверенитет.



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