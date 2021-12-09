В РФ отметили День Героев Отечества

В РФ 9 декабря чествуют всех Героев Советского Союза и Героев России, кавалеров ордена Славы. По всей стране прошли мероприятия в честь праздника.

Во многих приняли участие активисты Бессмертного полка России. В Ульяновской области и Камчатском крае они возложили цветы к памятникам воинам, геройски погибшим за Родину, почтили их подвиг минутой молчания, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В школе N8 города Южно-Сахалинск, которая носит имя Героя РФ генерал-лейтенанта Валерия Асапова, прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества – в холле сотрудниками областного военкомата была организована выставка оружия Победы.

Региональное отделение Бессмертного полка РФ в Тверской области провело урок мужества в честь Дня Героев Отчества.

Руководитель регионального отделения Бессмертного полка РФ в Московской области, член Общественной палаты региона Валерий Анисимов принял участие в мероприятии с молодежью: в мультиформатном пространстве 10 юных героев и их родителей собрала «Молодая гвардия». Ребята «водрузили» Знамена Победы, побывав виртуально в штурмуемом Рейхстаге – благодаря приложению для VR «Неизвестный знаменосец».

Также в смешанном онлайн и офлайн формате прошло посвященное торжественной дате мероприятие в Красноярске. Там в музее «Мемориал Победы» состоялся круглый стол «119-я стрелковая дивизия. Мост через время». В мероприятии приняли участие члены штаба Бессмертного полка РФ в Красноярской крае, поисковики, студенты и другие неравнодушные к теме сохранения исторической памяти люди.

Кроме того, в День Героев Отечества Волонтеры Победы в регионах РФ раздали прохожим листовки в виде «фронтовых треугольников» с информацией не только о ветеранах Великой Отечественной войны, но и о космонавтах, спортсменах, изобретателях, участниках экспедиций, спасателях МЧС и других Героях нашей Родины.

Всего жителям РФ силами добровольцев было вручено более 85 тыс. писем с биографиями Героев.

Ранее россиян с Днем Героев Отечества поздравил президент Владимир Путин.