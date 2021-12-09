Саакашвили заявил о приглашении поработать в правительстве Киргизии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о приглашении властями Киргизии поработать в правительстве страны, потому что им якобы понравились его реформы.

«Как только я смогу путешествовать, я, конечно, прилечу домой в Киев. А так я буду помогать и Грузии, и Украине», – цитирует Sputnik Ближнее Зарубежье Саакашвили.

Он также заявил, что его с нетерпением ждут и в других странах. Якобы премьер Кыргызстана публично хвалил «реформы Саакашвили» и приглашал его команду в Бишкек.

В августе прошлого года Саакашвили заявлял, что готов возглавить правительство «любой большой европейской страны».

«Иванишвили хотел, чтобы мое имя исчезло с мировых радаров. Я очень четко нахожусь на всех мировых радарах, а Грузии на мировых радарах нет», – сообщил политик в интервью грузинским журналистам.

Ранее в Тбилиси начался суд над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили за незаконное пересечение грузинской границы.