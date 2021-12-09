 

Саакашвили заявил о приглашении поработать в правительстве Киргизии

09.12.2021, 19:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о приглашении властями Киргизии поработать в правительстве страны, потому что им якобы понравились его реформы.

«Как только я смогу путешествовать, я, конечно, прилечу домой в Киев. А так я буду помогать и Грузии, и Украине», – цитирует Sputnik Ближнее Зарубежье Саакашвили.

Он также заявил, что его с нетерпением ждут и в других странах. Якобы премьер Кыргызстана публично хвалил «реформы Саакашвили» и приглашал его команду в Бишкек.

В августе прошлого года Саакашвили заявлял, что готов возглавить правительство «любой большой европейской страны».

«Иванишвили хотел, чтобы мое имя исчезло с мировых радаров. Я очень четко нахожусь на всех мировых радарах, а Грузии на мировых радарах нет», – сообщил политик в интервью грузинским журналистам.

Ранее в Тбилиси начался суд над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили за незаконное пересечение грузинской границы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Усик подписал контракт на чемпионский бой против Джошуа. Стало известно, где и когда он пройдет

24.11 / Группа «ГАЗ» заявила о возможном производстве водородных двигателей

23.11 / Названо условие прекращения роста числа случаев коронавируса в России

31.01 / США осудили жесткость российских силовиков по отношению к протестующим

06.01 / Байден захотел вернуть Нуланд в Госдеп

25.12 / Экс-капитану сборной России присудили 100 часов исправительных работ. Он избил рефери

26.06 / Microsoft навсегда закроет все магазины по всему миру

08.09 / Турцию не устроил саудовский приговор по делу убитого в Стамбуле Хашогджи

27.07 / ВОЗ призвала бороться с коронавирусом вместо рассуждения о «второй волне»

30.10 / Молдавия договорилась с Газпромом о продлении контракта на пять лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика