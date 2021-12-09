 

Вера Сотникова рассказала о сильном чувстве к Андрею Панину: “Столько силы, столько света!”

09.12.2021, 19:30, Разное
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Популярная актриса Вера Сотникова не так давно стала гостьей телешоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”, в ходе которого поделилась воспоминаниями о её покойном ныне коллеге Андрее Панине. Телезвезда пояснила о сильных и нежных чувствах, которые она испытывала к талантливому актеру.
В рамках эфира телепрограммы Вера Сотникова поделилась неожиданным фактом: её отношение к Андрею Панина было таким возвышенным и романтичным, что она даже признавалась актеру в любви. На силу этого чувства никаким образом не влияло то, что кумир телезрителей не обладал исключительной, “звездной” внешностью – его харизма была настолько сильной, что вызывала неподдельный интерес со стороны и поклонниц, и коллег-актрис. “Я признавалась в любви Андрею Панину, потому что люблю! Потому что есть, за что любить. В нем было столько силы, столько света! Я просто, как бабочка к огню, к нему летела!” – эмоционально описала свои ощущения Сотникова.

Изображение взято с: [email protected]
Актер ушел из жизни более 8 лет назад – 6 марта 2013 года. Первой официальной версией его смерти был несчастный случай, однако уже последующие расследования показали, что, вполне вероятно, Андрей Панин был убит. К слову, обсуждению обстоятельств его гибели и было посвящено телешоу Андрея Малахова.



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