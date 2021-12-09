 

Мнение: 1485 километров до Берлина

09.12.2021, 19:26, Разное
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1485 километров до Берлина. Более трех лет.

Источник: Colonel Cassad



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