Мнение: Удачная находка

Чем хорош штамм «Омикрон» с точки зрения проекта продвижения «новой нормальности» с учетом возникших трудностей и сложностей нынешнего этапа?

Во-первых, нужно сразу оговориться: процесс демонтажа «нормальности старой» уже прошел точку невозврата. К ней мы теперь точно не вернемся — ни в России, ни где бы то ни было. Но нюанс в том, что самого демонтажа еще не произошло. Он продолжается. Что подводит нас ко второму пункту: пока нельзя сказать, до какой именно стадии этот демонтаж будет осуществлен. А от этого зависит, что именно будут строить на его обломках.

В реальной истории даже совершенно катастрофическое поражение практически никогда не приводило к исчезновению предыдущей социальной системы. Новая всегда брала ее за основу и на ее фундаменте строила что-то совершенно новое, но тем не менее именно на фундаменте. Дикие варвары (дикие с точки зрения древних римлян) вполне восприняли и римское право, и римские дороги, инфраструктуру — и очень даже пользовались всем этим. Монголы построили свою империю на обломках побежденных государств, что, кстати, и предопределило ее распад — просто потому, что покоренные страны уж сильно отличались друг от друга, и «врастание» монгольского государства в культуру побежденных неизбежно создавало разницу цивилизационных потенциалов в разных частях этой империи.

В общем, «новая нормальность» вряд ли рассчитывает на бульдозерную расчистку пространства и тотальный холокост. Нам, конечно, от этого не сильно легче, так как в новой системе нам места все равно нет.

В любом случае процесс трансформации уже запущен и обратный откат невозможен.

Но здесь начинаются нюансы и вопросы. Я более подробно на этом остановлюсь на семинаре 18 декабря, сейчас могу сказать коротко лишь то, что любой масштабной трансформации приходится проходить через ряд стадий. При этом каждая стадия всегда требует «остановки» процесса, осмысления и рефлексии, корректировки ранее запланированного. И новой мобилизации ресурса, конечно.

Сейчас — как раз такой момент. Все, что можно было выжать из страха перед «эпидемией», уже выжато. Порог страха стал слишком высоким, и теперь для того, чтобы испугать, потребуется история покруче, чем ковид. Не обязательно, кстати, медицинская. Война, инфраструктурная катастрофа, теракт уровня 911 — да мало ли. Задача остается прежней: новая нормальность должна ликвидировать само понятие свободы и прав человека, заменив ее абстрактной «общественной безопасностью», под которой можно понимать все, что соответствует текущему политическому моменту.

Кстати, теракт 911 в качестве пилотного проекта такой замены оказался вполне показательным: уж как американцы гордятся своей свободой и рассказывают всем, что ради нее они кого угодно втопчут в пыль и каменный век, но беззвучно проглотили ее существенное урезание в отношении себя. И покорно снимали обувь в аэропортах, и согласились с узаконенной тотальной слежкой, в общем, особых проблем не возникло. Случилось пару небольших эксцессов — с Ассанжем и Сноуденом, но их показательно забанили так, что желающих повторить их подвиг не нашлось.

Сейчас, правда, ситуация сложнее. 911 — это все-таки локальное, хотя и значительное возмущение. Основ системы оно не затронуло. Теперь именно базовая основа современного капитализма — средний класс — должна быть ликвидирована в социальном смысле. Под корень. И это процесс системный, а значит — непростой и долгий. Что неудивительно: речь идет о миллиарде человек, их образе жизни, их смысле существования. Разрушить эту систему и на ее месте создать новое — это серьезно.

Нынешний этап, этап демонтажа, разбит на части. Это разбиение происходит, если так можно сказать, естественным образом. Нет никакого «общего плана действий», есть консенсусные договоренности между разными элитными группами, а значит — им нужно как-то согласовывать и синхронизировать свои действия, заодно решая и текущие задачи, которые никто не отменял. Ту же конкурентную борьбу между собой в том числе.

Так при чем тут «омикрон»? Почему вдруг он стал таким важным и зачем его вообще вытащили на свет?

Этот штамм, как можно понять, становится доминирующим — через несколько месяцев при заявленной заразности он станет основным везде. А уровень летальности его практически не отличается от самого обычного ОРВИ. Это позволяет как снизить накал психоза и дать некоторую передышку, так и строго наоборот — перезапустить террор по-новой, но уже чисто на ресурсе насилия.

То, что никаких особых симптомов у «омикрона» нет, даже хорошо. Теперь любой насморк и кашель можно объявлять признаками заражения именно коронавирусом и применять к «больному» любые меры изоляции. Даже если он чувствует себя нормально. «Новая нормальность» уже сделала здоровье отягчающим признаком. Здоровый человек — опасен и преступен. Он может быть «бессимптомным» разносчиком страшного заболевания, а потому подлежит изоляции и утилизации. Здоровье объявлено болезнью, а болезнь — нормой. Поэтому нормальные люди (то есть, больные) получают «паспорта здоровья», а здоровые (то есть, больные в новом прочтении) паспортов лишены. Абсурд стал нормой.

Поэтому «омикрон» может стать находкой для перезапуска всей кампании, для того, чтобы «добить» здоровых и непривитых, превентивно объявив их разносчиками и рассадниками.

С другой стороны, легкость заболевания позволяет объявить пандемию завершенной, но при этом включить план «Б»: создание противопандемийной системы на базе уже достигнутых «достижений». И продолжить административный прессинг здоровых людей, но уже без самой «эпидемии». План «Б» позволит продолжать превентивную вакцинацию под лозунгом: «Не дадим повторить!» Собственно, что в лоб, что по лбу, только теперь без этой вашей эпидемии.

Проблема понятна: такой номер можно провернуть только там, где непривитое здоровое население осталось в меньшинстве и его сопротивление может быть задавлено эффективно и без перенапряжения сил и ресурсов всей репрессивной машины. В России, где неохваченных «заботой» все еще больше половины населения, отмена эпидемии приведет к окончательному бойкоту любых прививочных кампаний. У нас и так население отчаянно саботирует любые попытки принудить его к уколам неизвестно чем, а уж в такой ситуации — так тем более. С учетом же снижающихся возможностей административной системы в России у нас вообще возникает проблема продолжения всей кампании в любом из сценариев уже в обозримом будущем. «Выпадение» России из общей цепи может создать довольно серьезное возмущение и даже необходимость срочного пересмотра всей стратегии перехода к «новой нормальности», а также неизбежно скажется на конечном результате всех преобразований.

В общем, есть над чем думать функционерам ВОЗ и стоящим за ними кукловодам. То, что они что-то придумают, сомнений нет. Слишком далеко все зашло, слишком многое сделано, чтобы бросать всё на полпути. Вопрос лишь в тактике действий. Цель остается прежней. Ну, а тактику, как она будет выработана и согласована, доведут до исполнителей. Тут проблем нет.

И, кстати, напоминаю, что семинар состоится 18 декабря в 19:00 (мск) на ресурсе Zoom. Запись на него по почте [email protected]

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