В Японии представили маску, которая светится при попадании на нее вируса COVID-19

Обычная маска для защиты органов дыхания, которую все мы привыкли использовать во время пандемии, превращена японскими специалистами в высокотехнологический продукт.

Маска начинает светиться, если на ней собираются бактерий COVID-19. Секрет состоит в том, что специалисты из киотского университета нанесли на поверхность маски специальные флуоресцентные вещества, которые начинают светиться при контакте с коронавирусом.

Таким образом, вы сразу заметите в толпе того, кто уже заражен. Или же можно определить, кто является переносчиком заболевания. Как минимум, этого человека стоит тут же отправить на тест, чтобы он не распространял вирусное заболевание. По мнению специалистов, у данной разработки большое будущее.