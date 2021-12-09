Ученые обнаружили связь между горьким шоколадом и хорошим настроением

Ученые из университета в Сеуле (Южная Корея) провели исследование и установили, что всего несколько кубиков горького шоколада, съеденные в дождливый или пасмурный день, могут поднять человеку настроение.

Вообще-то, о чудодейственной силе этого лакомства известно давно, говорят эксперты. Но корейские ученые все-таки решили установить, сколько именно настоящего шоколада необходимо, чтобы обеспечить позитивное влияние на психологическое состояние человека. По их расчетам, достаточно всего 30 г горького черного шоколада!

Исследование провели в фокус-группе. Позитивное влияние шоколада на настроение отмечено у 85% участников. Однако не стоит рассчитывать на мгновенный эффект. Это все-таки не обезболивающие таблетки. Результат стал очевидным после применения «шоколадной диеты» в течение трех недель.