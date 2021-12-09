 

Голубятни обяжут получать лицензию на оказание услуг связи

09.12.2021, 19:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Минцифры России внесло на рассмотрение правительства пакет поправок в Федеральный закон №126 «О связи», согласно которому предлагается считать почтовых голубей средством коммуникаций, а помещения для содержания и разведения птиц — сооружениями связи.

«Законом под услугами связи понимается деятельность по приёму, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений или почтовых отправлений. С технической точки зрения, передавая письма и прочую информацию, пернатые ничем не отличаются от мобильного оператора, телерадиокомпании или почты, поэтому необходимо закрепить данный факт на законодательном уровне. Владельцы голубятен будут обязаны лицензировать свою деятельность согласно требованиям закона», — заявил руководитель Роскомнадзора Андрей Липов.

Пока изменения законодательства будут согласовываться с Госдумой, технические специалисты Роскомнадзора займутся подключением протокола IP over Avian Carriers (IPoAC) к системе фильтрации запрещенных в РФ ресурсов, а также контролем за исполнением требований пакета Яровой по хранению трафика.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Пассивное курение приводит к когнитивным нарушениям и снижению массы тела, особенно у мужчин

02.02 / В Молдове возбудили дело против российского дипломата

01.02 / BQ 6430L Aurora: В России появился недорогой клон флагманов с NFC и Full HD+

27.10 / Мнение: СПИД и Ковид – близнецы-братья

05.01 / Дешевое средство от вшей помогает избежать госпитализации при коронавирусе

31.08 / Мнение: England’s Monster Battleship

17.10 / Мнение: Почему иностранные агенты так вопят про иностранных агентов?

11.07 / Назван продукт для улучшения здоровья кишечника

28.05 / Мнение: Асад набрал 95% на выборах

24.06 / Читайте спецпроект «Я живой» — о войне глазами детей полка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика