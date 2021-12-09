Голубятни обяжут получать лицензию на оказание услуг связи

Минцифры России внесло на рассмотрение правительства пакет поправок в Федеральный закон №126 «О связи», согласно которому предлагается считать почтовых голубей средством коммуникаций, а помещения для содержания и разведения птиц — сооружениями связи.

«Законом под услугами связи понимается деятельность по приёму, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений или почтовых отправлений. С технической точки зрения, передавая письма и прочую информацию, пернатые ничем не отличаются от мобильного оператора, телерадиокомпании или почты, поэтому необходимо закрепить данный факт на законодательном уровне. Владельцы голубятен будут обязаны лицензировать свою деятельность согласно требованиям закона», — заявил руководитель Роскомнадзора Андрей Липов.

Пока изменения законодательства будут согласовываться с Госдумой, технические специалисты Роскомнадзора займутся подключением протокола IP over Avian Carriers (IPoAC) к системе фильтрации запрещенных в РФ ресурсов, а также контролем за исполнением требований пакета Яровой по хранению трафика.

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