“Как задумано природой”. Дочь Майкла Джексона опубликовала фото, на котором она полностью голая

Для снимка Джексон позирует в темноте, сидя на траве и поднимая руки вверх.

“Купание в любви, чистоте и сестринстве”, – подписала она публикацию.

Снимок Джексон собрал больше 230 тыс. лайков.

“Красиво! Именно так, как задумано природой”, – прокомментировал фото aboyfromipanema.

“Это тело”, – написал melax27.

“Такая красивая”, – отметил пользователь paris.and.thomyorke.

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Публикация от * (@parisjackson)

Контекст:

Пэрис Джексон родилась 3 апреля 1998 года в Калифорнии. Ее мать – вторая супруга певца Майкла Джексона медсестра Дебора Роу. В браке с артистом она родила двух детей. Брат Пэрис Принс старше ее на год.

На данный момент она работает моделью в рекламных компаниях, а также снимается для известных журналов. В 2020 году Джексон представила сольный сингл “Let Down”.

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