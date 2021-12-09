“Дед Мороз мечты”, “Грудь как у девочек”. Муж Наташи Королевой Тарзан засветил голый пах в мужской компании

Артисты позируют в распахнутых красных халатах с белой окантовкой, прикрывая голый пах подарочными коробками. Их образы дополнили красные шапки, напоминающие головной убор Деда Мороза.

Тарзан использовал фото для рекламы своего новогоднего шоу.

“Дед Мороз мечты”, – оценили фото Тарзана подписчики.

“Грудь как у девочек”, – написали пользователи сети.

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Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Контекст:

Сергей Глушко родился 8 марта 1970 года в городе Мирный в Архангельской области РФ. Он окончил Военный инженерный институт имени Можайского и в звании лейтенанта пошел работать на космодром “Плесецк”.

В середине 1990-х он уехал в Москву, начал работать в модельном бизнесе, а в 1997 году стал стриптизером.

С 2001 года Тарзан начал жить с российской певицей украинского происхождения Наташей Королевой. Официально они оформили отношения в августе 2003 года. За год до этого у пары родился сын Архип, сейчас ему 19 лет.

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