“Дед Мороз мечты”, “Грудь как у девочек”. Муж Наташи Королевой Тарзан засветил голый пах в мужской компании
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Артисты позируют в распахнутых красных халатах с белой окантовкой, прикрывая голый пах подарочными коробками. Их образы дополнили красные шапки, напоминающие головной убор Деда Мороза.
Тарзан использовал фото для рекламы своего новогоднего шоу.
“Дед Мороз мечты”, – оценили фото Тарзана подписчики.
“Грудь как у девочек”, – написали пользователи сети.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Контекст:
Сергей Глушко родился 8 марта 1970 года в городе Мирный в Архангельской области РФ. Он окончил Военный инженерный институт имени Можайского и в звании лейтенанта пошел работать на космодром “Плесецк”.
В середине 1990-х он уехал в Москву, начал работать в модельном бизнесе, а в 1997 году стал стриптизером.
С 2001 года Тарзан начал жить с российской певицей украинского происхождения Наташей Королевой. Официально они оформили отношения в августе 2003 года. За год до этого у пары родился сын Архип, сейчас ему 19 лет.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет