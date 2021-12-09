 

COVID-вакцина Moderna все еще не зарегистрирована в Украине. Минздрав ведет переговоры

09.12.2021, 19:02, Новости дня
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В Минздраве подчеркнули, что для регистрации препарата производитель вакцины должен обратиться к государственному регулятору с соответствующим заявлением о госрегистрации. Такая норма действует не только в Украине, но и в странах ЕС, США и при переквалификации препарата Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Компания Moderna этого пока не сделала. Минздрав сейчас ведет переговоры с производителем, чтобы эта вакцина была зарегистрирована в Украине.

“Учитывая, что вакцина была разрешена к экстренному применению регуляторами ВОЗ, США и Европы, министерством было принято решение, в случае получения этого препарата, как гуманитарной помощи, разрешить вакцинацию им против COVID-19 в Украине. В соответствии с действующим законодательством мы имеем право использовать незарегистрированные в Украине лекарства в случае чрезвычайной ситуации”, – добавили в ведомстве.

Контекст:

Вакцина от Moderna стала пятым препаратом, одобренным ВОЗ. Результаты испытаний этой вакцины сперва показали эффективность 94,1%, но в апреле компания снизила ее эффективность до 90%.

В Украину вакцину от Moderna завезли 18 июля в рамках механизма COVAX и уже используют ее. По данным Минздрава на 9 декабря, этой вакциной сделали 1,4 млн прививок.

Зарегистрированы в Украине вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 9 декабря в Украине первую дозу вакцины получили почти 14 млн человек, две – более 12 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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