Появилось видео кражи кассиром 15 млн рублей из банка в Ачинске

ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало видеозапись с камер видеонаблюдения из офиса банка в Ачинске, откуда были похищены 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро.

МВД опубликовало кадры хищения кассиром банка в городе Ачинске Красноярского края крупной суммы денег. Предполагается, что женщина забрала из кассы больше 15 млн рублей и скрылась.

«В дежурную часть МО МВД РФ «Ачинский» поступило сообщение от руководителя кредитно-кассового офиса финансовой организации о том, что неустановленное лицо совершило хищение 15 миллионов рублей, 49 тысяч 500 долларов и 49 тысяч 200 евро, принадлежащих учреждению», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Полицейскими установлено, что к совершению преступления причастна 30-летняя кассир кредитно-кассового офиса. В этот же день от ее матери поступило сообщение о пропаже дочери.

Как рассказала «Комсомольской правде» руководитель организации «Поиск пропавших детей-Красноярск» Оксана Василишина, перед тем, как исчезнуть, кассир Анна Григорьева оставила записку родным, в которой якобы попрощалась в ними. Также известно, что Анна ушла из дома в три часа ночи, а наутро стало известно о пропаже денег в банке.

Следователями возбуждено уголовное дело о присвоении средств. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в июле была задержана кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 20 млн рублей из банка в Башкирии.

Тогда ее супруг заявил, что проиграл похищенные деньги в азартные игры, и попросил россиян пожертвовать ему деньги. Мужчину задержали после того, как он приехал из Москвы, где участвовал в телешоу.