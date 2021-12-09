Путин и Рамафоса договорились об отправке в ЮАР вирусологов и медоборудования
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Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса договорились о направлении в ЮАР в ближайшее время группы вирусологов, лаборатории и медоборудования для борьбы с COVID.
«Достигнута договоренность о направлении в ЮАР в самое ближайшее время группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, Рамафоса выразил признательность за готовность российской стороны к тесному сотрудничеству на противоэпидемическом направлении.
Ранее глава страны Сирил Рамафоса говорил о том, что штамм «омикрон» доминирует среди новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР.
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