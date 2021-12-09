Стало известно об участии Путина в заседании ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин 10 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), которое пройдет в формате видеоконференции, информирует пресс-служба Кремля.

«Десятого декабря президент РФ Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в формате видеоконференции», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что на заседании планируется рассмотреть актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза и принять ряд важных документов, направленных на углубление интеграции и формирование единых рынков товаров и услуг. Кроме того, повесткой дня предусмотрено согласование приоритетов международной деятельности ЕАЭС на 2022 год.

Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.