За последние 5 месяцев к 80% россиян поступили мошеннические звонки

Согласно результатам последнего опроса общественного мнения, с начала второго полугодия, которое, напомним, еще не закончилось, уже 80% жителей РФ получили на свои смартфоны звонки от мошенников.

Разумеется, жертвами злоумышленников стали не все их них. По крайней мере, 58% респондентов заявили, что научились уже блокировать нежелательных и очень назойливых абонентов, которые постоянно названивают с весьма сомнительными предложениями.

Опрос проведен сотрудниками одного из крупнейших российских банков – ВТБ. Судя по всему, эта тема для них очень актуальна, так как даже такой крупный бизнес может пострадать, когда рядом безнаказанно действуют преступники и проходимцы.