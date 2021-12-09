 

Психолог рассказал, как проявляется зависимость от социальных сетей

09.12.2021, 18:36, Новости дня
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Известный в РФ медиапсихолог Стефан Кадуфф отметил, что политика современных социальных сетей ведет к появлению зависимости у их пользователей.

Дело в самом принципе работы с аудиторией, поясняет специалист. Любая социальная сеть делает все возможное для того, чтобы вы провели в ней как можно больше времени. Если сеанс продлится сутки и более – отлично!

К сожалению, конкурируя между собой за внимание аудитории, администраторы социальных сетей совершенно не думают о том, в кого превращаются люди. Иногда дело заканчивается тем, что пользователям требуется медицинская помощь. Психологическая зависимость приводит к истощению и появлению больших проблем со здоровьем. Эксперт советует все-таки находить в себе силы и переключаться на что-то другое.



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