Психолог рассказал, как проявляется зависимость от социальных сетей

Известный в РФ медиапсихолог Стефан Кадуфф отметил, что политика современных социальных сетей ведет к появлению зависимости у их пользователей.

Дело в самом принципе работы с аудиторией, поясняет специалист. Любая социальная сеть делает все возможное для того, чтобы вы провели в ней как можно больше времени. Если сеанс продлится сутки и более – отлично!

К сожалению, конкурируя между собой за внимание аудитории, администраторы социальных сетей совершенно не думают о том, в кого превращаются люди. Иногда дело заканчивается тем, что пользователям требуется медицинская помощь. Психологическая зависимость приводит к истощению и появлению больших проблем со здоровьем. Эксперт советует все-таки находить в себе силы и переключаться на что-то другое.