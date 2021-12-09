 

США ввели санкции против Портнова

09.12.2021, 18:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кроме Портнова, санкции ввели также против благотворительной организации “Фонд Андрея Портнова”.

В санкционный список также включены еще шесть физлиц из Анголы, Гватемалы, Либерии и Сальвадора и семь юридических лиц из Анголы, Южного Судана и Макао (КНР).

Портнова и остальных внесли в список лиц по так называемому “Закону Магнитского”. В этот перечень за подписью государственного секретаря США заносят высокопоставленных должностных лиц, причастных к масштабной коррупции.

Введение санкций предполагает блокировку активов в США и запрет американцам иметь дело с попавшим под санкции лицом.

Контекст:

9 декабря временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин анонсировала, что сегодня США объявят о санкциях относительно украинцев, причастных к коррупции.

Портнов был советником беглого четвертого президента Украины Виктора Януковича и отвечал за юридическое обеспечение его деятельности. С апреля 2010 года по апрель 2011-го был заместителем главы АП, а в январе – феврале 2014 года – первым замглавы этого ведомства. После Революции достоинства Портнов выехал за границу, в Украину вернулся в мае 2019 года.

Портнов является автором большинства заявлений, по которым в Украине открыты уголовные производства в отношении пятого президента Петра Порошенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Украина потребовала от России прекратить противоправную практику отправки “гумконвоев” в ОРДЛО

04.03 / Путин оценил деятельность волонтеров в период пандемии

22.10 / Минобороны заявило о контроле над ситуацией с коронавирусом

08.09 / По факту взрыва газа в подмосковном Ногинске возбудили дело

14.05 / Первая леди Украины о людях в окружении Зеленского: Есть те, кому я не очень симпатизирую

16.11 / Мнения: Кому нужна антипрививочная паника

08.12 / В США исключили санкции против «Северного потока – 2» из оборонного бюджета

21.01 / В Мексике приветствовали решение Байдена прекратить строительство стены на границе стран

21.10 / В КИУ заявили об аномальном росте количества избирателей в некоторых общинах Украины

14.03 / “Проект “Отелло”. Белковский считает, что в интересах Путина захватить власть в Республике Кипр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика