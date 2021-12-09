США ввели санкции против Портнова

Кроме Портнова, санкции ввели также против благотворительной организации “Фонд Андрея Портнова”.

В санкционный список также включены еще шесть физлиц из Анголы, Гватемалы, Либерии и Сальвадора и семь юридических лиц из Анголы, Южного Судана и Макао (КНР).

Портнова и остальных внесли в список лиц по так называемому “Закону Магнитского”. В этот перечень за подписью государственного секретаря США заносят высокопоставленных должностных лиц, причастных к масштабной коррупции.

Введение санкций предполагает блокировку активов в США и запрет американцам иметь дело с попавшим под санкции лицом.

Контекст:

9 декабря временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин анонсировала, что сегодня США объявят о санкциях относительно украинцев, причастных к коррупции.

Портнов был советником беглого четвертого президента Украины Виктора Януковича и отвечал за юридическое обеспечение его деятельности. С апреля 2010 года по апрель 2011-го был заместителем главы АП, а в январе – феврале 2014 года – первым замглавы этого ведомства. После Революции достоинства Портнов выехал за границу, в Украину вернулся в мае 2019 года.

Портнов является автором большинства заявлений, по которым в Украине открыты уголовные производства в отношении пятого президента Петра Порошенко.

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