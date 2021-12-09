Гвинет Пэлтроу подарит Тейлор Свифт на Рождество вибратор
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
На видео 49-летняя Пэлтроу задувает свечу с запахом ее оргазма, которую можно купить в интернет-магазине актрисы, делает коктейль с водкой и выбирает наряд к празднику.
На 49-й секунде ролика Пэлтроу подходит к подарочным пакетам, на которых можно прочитать имена американской певицы Адель и американского комика Стивена Колберта. Также актриса положила подарок в общий пакет для американской модели Ким Кардашян и американского комика Пита Дэвидсона, которым сейчас в прессе приписывают роман.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Контекст:
Пэлтроу является обладательницей премий “Оскар”, “Золотой глобус”, “Эмми”.
В 2019 году актриса запустила в продажу кожаное белье, а в январе 2020 года начала продавать свечи с ароматом вагины.
В январе 2021 года Пэлтроу заявила, что больше не хочет сниматься в кино, а мечтает о карьере писательницы.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет