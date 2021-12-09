 

Гвинет Пэлтроу подарит Тейлор Свифт на Рождество вибратор

09.12.2021, 18:18, Новости дня
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На видео 49-летняя Пэлтроу задувает свечу с запахом ее оргазма, которую можно купить в интернет-магазине актрисы, делает коктейль с водкой и выбирает наряд к празднику.

На 49-й секунде ролика Пэлтроу подходит к подарочным пакетам, на которых можно прочитать имена американской певицы Адель и американского комика Стивена Колберта. Также актриса положила подарок в общий пакет для американской модели Ким Кардашян и американского комика Пита Дэвидсона, которым сейчас в прессе приписывают роман.

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Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Контекст:

Пэлтроу является обладательницей премий “Оскар”, “Золотой глобус”, “Эмми”.

В 2019 году актриса запустила в продажу кожаное белье, а в январе 2020 года начала продавать свечи с ароматом вагины.

В январе 2021 года Пэлтроу заявила, что больше не хочет сниматься в кино, а мечтает о карьере писательницы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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