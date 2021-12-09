 

В ГПСУ заявили, что мониторинг ситуации на границе с помощью авиации продолжится. Претензии выдвигала Беларусь

09.12.2021, 18:18, Новости дня
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Реакция Госпогранслужбы связана с претензиями белорусских властей, которые сообщали о якобы нарушении границы украинским военным вертолетом Ми-8.

“Нарушений экипажами допущено не было. Мы не прекратим мониторить границу, в том числе с помощью авиации, чтобы четко наблюдать ситуацию на государственной границе Украины”, – сказал Демченко.

Он подчеркнул, что Украина проводит операцию “Полесье” и не скрывает, что используется авиация, чтобы быть готовым к действия м случае попыток больших групп нелегальных мигрантов прорваться из Беларуси в Украину.

“Белорусская сторона определенным образом слукавила, поскольку в первый же день они заявили, что проинформировали [украинскую сторону о якобы нарушении границы], однако письма от них не поступало”, – объяснил Демченко.

Контекст:

4 декабря белорусская погранслужба опубликовала видео с якобы нарушением границы украинским военным вертолетом Ми-8. Ведомство утверждает, что вертолет залетел на территорию Беларуси на глубину одного километра, о чем якобы проинформировали украинскую сторону. На видео трудно определить, чей вертолет.

Представитель Государственной пограничной службы Украины опроверг информацию белорусской стороны, подчеркнув, что подобного инцидента не фиксировали. Отдельно в Facebook ГПСУ подтвердила, что в ходе начавшейся 23 ноября операции “Полесье” возле границы с Беларусью используется авиация.

5 декабря в минобороны Беларуси вызвали военного атташе при посольстве Украины в Минске и заявили, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов.

8 декабря государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович говорил, что действия украинских силовиков могут привести к локальному конфликту.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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