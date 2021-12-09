В США выявили беспрецедентные показатели бессонницы у медицинских работников



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Группа исследователей из Колумбийского университета провела серию опросов среди 813 медицинских работников из Нью-Йорка, чтобы оценить симптомы психологического стресса и качество сна во время первой волны пандемии. В результате более 70% участники сообщили, что страдают от хронической бессонницы как минимум средней степени. И хотя это число уменьшилось по мере снижения заболеваемости в Нью-Йорке, нарушения сна сохранились почти у половины медработников даже когда ситуация с COVID-19 полностью стабилизировалась.

«Дефицит сна снижает качество ухода за пациентами и может увеличить количество медицинских ошибок», — сообщили авторы исследования.

Когда ученые проанализировали результаты всех опросов, они обнаружили, что медработники с бессонницей также имеют высокие показатели стресса, депрессии и тревожности. В частности, симптомы депрессии и хронического стресса у них выявлялись на 50% чаще, чем у коллег без нарушений сна, и на 70% чаще — симптомы тревожности.

«Прямо сейчас существенная доля медицинских работников покидает свои рабочие места из-за стресса, что приводит к нехватке кадров по всем стране. При меньшем количестве работников оставшийся персонал должен работать больше и дольше, что усугубляет их проблемы со сном и со стрессом», — предупредили ученые и призвали уделять повышенное внимание поддержке медиков.

ПТСР: что вызывает “непрошенные” сны и воспоминания

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Ранее Королевский колледж Лондона ) опубликовал результаты исследования психологического состояния врачей и медсестер «красных зон», которые оказались еще более удручающими: около половины (39,5%) медиков имеют симптомы тяжелого посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Почти каждый седьмой (13,4%) опрошенный сообщал о желании умереть или причинить себе вред. У 6,3% респондентов выявлены симптомы тяжелой депрессии, 11,3% страдают тревожным расстройством, 7,2% сотрудников «красных зон» признались, что стали больше выпивать.

«Вероятный уровень посттравматического стрессового расстройства у медицинского персонала в девять раз выше, чем у населения в целом, и вдвое больше, чем у недавних ветеранов боевых действий», – написал Нил Гринберг (Neil Greenberg) из Института психиатрии, психологии и нейробиологии Королевского колледжа Лондона, главный автор исследования.