 

Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества

09.12.2021, 18:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан с Днем Героев Отечества и отметил, что мужество отражает волю и характер народа.

«Этот тот праздник неразрывно связан с историей страны. Он знаменует подвиги и наших предков, и наших современников – всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине», – приводится текст поздравления на сайте Кремля.

«Героизм этих поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер нашего народа. Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю. Какой бы жестокой, беспощадной ни была угроза, защитники Отечества, солдаты, офицеры всегда проявляли исключительную отвагу. Так было и в сражениях 1812 года, и на фронтах Первой мировой. В годы Великой Отечественной войны непреодолимым препятствием для врага стал массовый, по сути, всенародный героизм. Именно он сломал, сокрушил планы захватчиков, иллюзию того, что нашу страну можно покорить», – продолжил глава государства.

Путин подчеркнул, что советский народ проявил невиданное мужество и единство, силу духа. Мы преклоняемся перед теми, кто 80 лет назад, в декабре 1941-го, остановил и разбил врага у стен Москвы. «Преклоняемся перед всеми, кто приближал Великую Победу, не щадя себя, своей жизни защищал наше Отечество. Каждый из них герой», – отметил президент.

«И, конечно, сегодня мы выражаем признательность нашим современникам, всем, кто за свои выдающиеся поступки был удостоен высоких государственных наград – званий Героев Российской Федерации, Советского Союза, орденов Славы и Святого Георгия. Мы гордимся теми, кто приумножал и приумножает силу, могущество страны своим подвижничеством, самоотверженно, невзирая на риск, спасает других. Особые слова – медицинским работникам, представителям многих других профессий, всем, кто сейчас, в наши дни достойно продолжает великие традиции мужества, верности долгу и бескорыстия», – сказал Путин.

Он добавил, что очень важно, что такую преемственность видят, понимают молодые люди, что для них любовь к Отчизне, к родной земле, к своему народу становится надёжной и прочной основой в жизни.

«В РФ живут люди разных национальностей и вероисповеданий, взглядов и убеждений, но уважение к Героям Отечества, к их подвигу объединяет всех нас, дает силы, энергию, стремление идти вперёд, укрепляет наше единство. Убежден, так будет во все времена», – заключил российский лидер.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью

11.07 / Эксперты рассказали о влиянии мобильных устройств на мозг подростков

23.11 / Один из регионов Германии решил отказаться от программного обеспечения Microsoft

22.02 / В Италии спасли туриста, который семь суток провел в горах со сломанной ногой. Ему помогла выжить собака

09.08 / Новый смартфон Huawei Enjoy 20 показали на рендерах

18.07 / Эстония отказалась отправлять нового посла в Белоруссию

28.11 / В США российские истребители Су-35 назвали «убийцами»

04.06 / Глава МИД Британии призвал привлечь к ответственности записавших интервью с Протасевичем

15.05 / В США назвали отличие между Путиным и Байденом

01.02 / Pussy Riot выпустила клип в поддержку Навального и других политзаключенных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика