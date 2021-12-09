Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан с Днем Героев Отечества и отметил, что мужество отражает волю и характер народа.

«Этот тот праздник неразрывно связан с историей страны. Он знаменует подвиги и наших предков, и наших современников – всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине», – приводится текст поздравления на сайте Кремля.

«Героизм этих поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер нашего народа. Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю. Какой бы жестокой, беспощадной ни была угроза, защитники Отечества, солдаты, офицеры всегда проявляли исключительную отвагу. Так было и в сражениях 1812 года, и на фронтах Первой мировой. В годы Великой Отечественной войны непреодолимым препятствием для врага стал массовый, по сути, всенародный героизм. Именно он сломал, сокрушил планы захватчиков, иллюзию того, что нашу страну можно покорить», – продолжил глава государства.

Путин подчеркнул, что советский народ проявил невиданное мужество и единство, силу духа. Мы преклоняемся перед теми, кто 80 лет назад, в декабре 1941-го, остановил и разбил врага у стен Москвы. «Преклоняемся перед всеми, кто приближал Великую Победу, не щадя себя, своей жизни защищал наше Отечество. Каждый из них герой», – отметил президент.

«И, конечно, сегодня мы выражаем признательность нашим современникам, всем, кто за свои выдающиеся поступки был удостоен высоких государственных наград – званий Героев Российской Федерации, Советского Союза, орденов Славы и Святого Георгия. Мы гордимся теми, кто приумножал и приумножает силу, могущество страны своим подвижничеством, самоотверженно, невзирая на риск, спасает других. Особые слова – медицинским работникам, представителям многих других профессий, всем, кто сейчас, в наши дни достойно продолжает великие традиции мужества, верности долгу и бескорыстия», – сказал Путин.

Он добавил, что очень важно, что такую преемственность видят, понимают молодые люди, что для них любовь к Отчизне, к родной земле, к своему народу становится надёжной и прочной основой в жизни.

«В РФ живут люди разных национальностей и вероисповеданий, взглядов и убеждений, но уважение к Героям Отечества, к их подвигу объединяет всех нас, дает силы, энергию, стремление идти вперёд, укрепляет наше единство. Убежден, так будет во все времена», – заключил российский лидер.