 

Мишустин поблагодарил работников Пермской художественной галереи за сохранение истории

09.12.2021, 18:03, Новости дня
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Премьер-министр Михаил Мишустин посетил Пермскую художественную галерею, где вместе с главой региона Дмитрием Махониным и директором учреждения Юлией Тавризян ознакомился с шедеврами мировой живописи и скульптуры. Премьер отметил уникальность музея и поблагодарил его сотрудников за бережное сохранение предметов искусства.

«Если посмотреть на количество экспонатов, великолепных картин, предметов искусства, их 60 тыс. Это, конечно, потрясающе, поэтому я хочу в первую очередь поблагодарить коллектив, который много лет поддерживал в таком достойном состоянии замечательные предметы старины и вещи, которые помогают нам не только вспомнить нашу великую историю, но и традиции», – приводятся его слова на сайте правительства Пермского края.

Как рассказала руководитель галереи, это самый крупный из региональных художественных музеев России. Его уникальная по уровню ценности и разнообразию коллекция насчитывает порядка 60 тыс. музейных предметов. При этом существующие площади Спасо-Преображенского кафедрального собора, в котором располагается учреждение культуры, позволяют экспонировать не более 1,5% от общего фонда. Для решения этого вопроса региональные власти приступили к строительству нового современного здания.

Мишустину представили макет реализуемого проекта с презентацией. Как отметил губернатор Прикамья, новую площадку для музея планируется открыть в 2023 году – к 300-летнему юбилею Перми. Здание построят в историческом центре Перми, вблизи берега Камы, на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина».

Губернатор Пермского края поблагодарил председателя Правительства РФ за решение о выделении 1,75 млрд руб. на строительство объекта. По его словам, без федеральной поддержки реализовать такой масштабный проект было бы значительно сложнее.

Мишустин подчеркнул, что решение о строительстве нового здания для галереи соответствует национальным целям развития, которые были поставлены президентом России. «Что еще очень важно – вы вернете Спасо-Преображенский храм Православной церкви», – акцентировал Мишустин.



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