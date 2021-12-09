Бросивший в лужу клиентку водитель такси в Москве оказался ее мужем

Водитель такси в Москве и избитая им девушка оказались семейной парой, тем не менее мужчина на время проверки отстранен от работы, заявили в службе сервиса такси.

«Ситуация произошла не на заказе. В ходе проверки выяснилось, что это была семейная ссора. Мы против любого проявления насилия и грубости, поэтому на время разбирательства временно закрыли водителю доступ к сервису», – пояснили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе Яндекс Go.

Ранее в соцсетях появились кадры, как водитель «Яндекс.Такси» в ходе конфликта с потенциальной пассажиркой в Москве ударил садившуюся в салон девушку дверцей машины, схватил ее за волосы, выволок из автомобиля и толкнул в лужу на проезжей части дороги.

Напомним, в сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект, который запретит водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, а также водителями общественного транспорта. Ранее Минтранс предложил ввести ответственность служб заказа такси перед пассажирами, связанную с возникновением ущерба для пассажира и его имущества, вреда здоровью и жизни пассажира.