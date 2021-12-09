 

Эндокринолог Оксана Михалева рассказала об опасности переедания мандаринов

09.12.2021, 18:02, Разное
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Эксперт в сфере питание Оксана Михалева объяснила, как организм пострадает от большого количества съеденных мандарин. При переедании может развиться сильная аллергическая реакция.
Мандарины начинают заполнять продуктовые корзины людей в преддверии новогодних праздников. Врач- диетолог и эндокринолог Оксана Михалева рассказала, почему нельзя злоупотреблять этим фруктом. Специалист отметила, что мандарины – очень полезный продукт, как и все цитрусовые. В большом фрукте содержится половина суточной нормы витамина С, мандарин богат на биологически активные вещества и редкие микроэлементы, такие как кобальт, молибден, и кремний. Полифенолы, которые входят в состав цитрусовых, имеют антиоксидантные, иммуномодулирующие, противовоспалительные, противодиабетические, нефро- и гепатопротекторные свойства. Флавоноиды защищают организм от вирусов, микробов, и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Специалист Михалева объяснила, что, несмотря на полезность фрукта, употреблять мандарины нужно в меру: детям два, взрослым не больше четырех в день. При злоупотреблении цитрусов у человека может возникнуть аллергическая реакция из-за большого содержания фруктовых кислот в мандарине. К тому же, у людей с проблемами ЖКТ может обостриться язвенная болезнь. В мочевыводящих путях могут образоваться оксалатные камни, особенно это наблюдают у людей с дефицитом витамина D.

Источник: iz.ru



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