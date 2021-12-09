Владельцы iPhone будут получать предупреждения при использовании неоригинальных деталей

Одна из последних версий операционных систем iOS, используемая в американских смартфонах iPhone, обзавелась весьма примечательной функцией. Благодаря ей, пользователи будут получать уведомления о том, что внутри аппарата установлены неоригинальные детали.

Таким образом, производитель из Соединенных Штатов нашел возможность защитить покупателей от так называемых серых, а тем более, черных сборок.

Если вы пришли покапать iPhone в авторизированный или другой салон, а вам пытаются продать поддельный аппарат, даже если там использована хотя бы одна нефирменная деталь, вы сразу узнаете об этом, говорят эксперты. Это отличный предохранитель от продажи подделок, говорят специалисты. И данная функция не позволит мастерам без вашего ведома установить во время ремонта ненастоящую запчасть.