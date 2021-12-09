 

Владельцы iPhone будут получать предупреждения при использовании неоригинальных деталей

09.12.2021, 17:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Одна из последних версий операционных систем iOS, используемая в американских смартфонах iPhone, обзавелась весьма примечательной функцией. Благодаря ей, пользователи будут получать уведомления о том, что внутри аппарата установлены неоригинальные детали.

Таким образом, производитель из Соединенных Штатов нашел возможность защитить покупателей от так называемых серых, а тем более, черных сборок.

Если вы пришли покапать iPhone в авторизированный или другой салон, а вам пытаются продать поддельный аппарат, даже если там использована хотя бы одна нефирменная деталь, вы сразу узнаете об этом, говорят эксперты. Это отличный предохранитель от продажи подделок, говорят специалисты. И данная функция не позволит мастерам без вашего ведома установить во время ремонта ненастоящую запчасть.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Блокирование каналов Козака. Кошкина говорит, что СНБО воспользовался решением Рады за 2018 год

06.03 / «Спринтерский рывок к радикализму» — экс-спикер Гингрич объяснил, почему демократы спешат переделать Америку

27.08 / Федеральные власти США не видят попыток повлиять на выборы из-за рубежа

06.09 / Шойгу анонсировал оснащение боевых самолетов проверенной в Сирии системой прицеливания

01.11 / Украина и Чили заинтересованы в Соглашении о свободной торговле – Минэкономики

08.07 / Сегодня на Донбассе боевики уже шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил – штаб ООС

03.03 / Тест за чашкой кофе – учёные Франции разрабатывают устройства для определения коронавируса в домашних условиях

03.12 / На Украине создали депутатское объединение «Крымская платформа»

05.04 / В Запорожье в результате пожара погибли три человека – ГСЧС

27.02 / Хуан Карлос I взял в долг у друзей для погашения долга в Испании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика