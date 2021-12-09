Заместитель Чубайса звонил своим сотрудникам, представляясь службой безопасности Сбербанка

Прокуратура Сколково проводит следственную проверку в отношении заместителя Анатолия Чубайса Кирилла Олейника, который подозревается в совершении мошеннических звонков от имени службы безопасности Сбербанка.

По версии следствия, Олейник пользовался служебным положением, чтобы получить доступ к личным телефонным номерам сотрудников госкорпорации, особенно её менеджмента. После того, как они получали крупные денежные премии, мошенник звонил им, представляясь сотрудником отдела информационной безопасности, и предлагал перевести деньги на безопасный счёт. За один звонок ему удавалось выманить у жертв от 9 до 25 млн рублей – именно такую сумму составляла квартальная премия у менеджеров младшего и среднего звена.

Расследование в отношении Олейника возбудили только после того, как он по ошибке позвонил бывшему главе «Роснано» Анатолию Чубайсу и попытался выманить у него 900 млн рублей, полученных в качестве «золотого парашюта» при уходе из компании. Чубайс узнал бывшего заместителя по голосу и обратился в полицию.

«Это, конечно, возмутительное поведение со стороны Кирилла. Ему что, денег мало? Теперь ради этих копеек, которые он получал от [мошеннических] звонков, ему придётся целый год отсидеть в тюрьме. А если бы продолжал честно трудиться в компании, он бы эту сумму заработал месяца за два-три. Как сказал когда-то Дмитрий Анатольевич, «жадность фраера сгубила». Точнее и не скажешь в данном случае», – прокомментировал ситуацию Чубайс.

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