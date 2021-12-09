 

Заместитель Чубайса звонил своим сотрудникам, представляясь службой безопасности Сбербанка

09.12.2021, 17:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Прокуратура Сколково проводит следственную проверку в отношении заместителя Анатолия Чубайса Кирилла Олейника, который подозревается в совершении мошеннических звонков от имени службы безопасности Сбербанка.

По версии следствия, Олейник пользовался служебным положением, чтобы получить доступ к личным телефонным номерам сотрудников госкорпорации, особенно её менеджмента. После того, как они получали крупные денежные премии, мошенник звонил им, представляясь сотрудником отдела информационной безопасности, и предлагал перевести деньги на безопасный счёт. За один звонок ему удавалось выманить у жертв от 9 до 25 млн рублей – именно такую сумму составляла квартальная премия у менеджеров младшего и среднего звена. 

Расследование в отношении Олейника возбудили только после того, как он по ошибке позвонил бывшему главе «Роснано» Анатолию Чубайсу и попытался выманить у него 900 млн рублей, полученных в качестве «золотого парашюта» при уходе из компании. Чубайс узнал бывшего заместителя по голосу и обратился в полицию.

«Это, конечно, возмутительное поведение со стороны Кирилла. Ему что, денег мало? Теперь ради этих копеек, которые он получал от [мошеннических] звонков, ему придётся целый год отсидеть в тюрьме. А если бы продолжал честно трудиться в компании, он бы эту сумму заработал месяца за два-три. Как сказал когда-то Дмитрий Анатольевич, «жадность фраера сгубила». Точнее и не скажешь в данном случае», – прокомментировал ситуацию Чубайс.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / Заразившийся коронавирусом Гоша Куценко призвал россиян не слушать диссидентов

14.09 / Не вернулось обоняние после коронавируса? Не паникуйте!

14.08 / В поисках потомков зеленых детей Вулпита

28.12 / Назван способ определить наличие коронавируса по кофе

22.04 / Мнение: Иван Ефремов. Страницы творчества

22.09 / Не тупите, ребята!

18.11 / Хрусталев после выписки из больницы порадовал фанатов пикантным фото в вязаном шарфе

30.09 / Мнение: Нужно немного угля

17.08 / Путин, введи войска…

27.08 / Лайфхак по увеличению объема ресниц: понадобится картофельная мука

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика