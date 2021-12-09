 

В “Укрзалізниці” рассказали, собираются ли повышать тарифы в 2022 году

09.12.2021, 17:34, Новости дня
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Дополнительные доходы компания в следующем году планирует получить от повышения эффективности закупок и экономии на конечной цене, реализации непрофильных активов.

Кроме того, компания готовится в 2022 году предложить новый подход к формированию цен на билеты в зависимости от различных факторов, в частности от популярности направления и времени приобретения проездного документа. Это позволит пассажирам, планировавшим свои путешествия заранее, сэкономить средства.

Также “Укрзалізниця” ожидает в 2022 году увеличение грузооборота на 3,7% и рост пассажирооборота на 14,3%, достигнув докризисного уровня в 80%.

В этом году “Укрзалізниця” изменит комиссионный сбор при покупке, возврате и резервировании билетов. В последний раз его пересматривали в 2019 году. С 10 декабря указанный фиксированный сбор будет составлять 30 грн вместо 22 грн. Также комиссионный сбор (20 грн) будет включен в стоимость билетов на экспресс Киев – аэропорт Борисполь. Таким образом, с завтрашнего дня билеты на экспресс будут стоить 100 грн.

Компания также уменьшает размер комиссионного сбора за резервирование билетов для групповых заказов. Теперь стоимость резервирования мест в случае бронирования билетов для группы в количестве более 30 человек будет составлять 50 грн для взрослых пассажиров и 35 грн – для лиц до 18 лет.

В “Укрзалізниці” отмечают, что это значительно снизит стоимость данной услуги для пассажиров – раньше цена резервирования мест при групповых заказах составляла 80 грн для взрослых пассажиров и 40 грн – для детей (независимо от размера группы).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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