 

Проторченко: “Слуга народа” теряет благосклонность избирателей, поэтому на Банковой придумали разрешить детям с 16 лет избираться на местных выборах

09.12.2021, 17:34, Новости дня
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А пока монобольшинство системно теряет благосклонность избирателей, технологи Банковой придумали новый трюк.

В парламенте зарегистрирован законопроект [№6402], которым разрешается избираться на местных выборах детям с 16 лет.

Представляете, оно еще школу не закончило, а уже кандидат на голову отдельной территориальной общины! В 16 лет шнурки не каждый умеет завязывать…

Но поскольку приросла рука подростка к смартфону, а не к книге, а не окрепший мозг, как пластилин, который можно вымесить видосиками, картинками, мобильными приложениями и тысячей на кино в мощную электоральную поддержку “слуг народа”, то надеяться на здравый смысл “зеленых руководителей” не стоит.

А если вы думаете, что Конституция не позволит “зеленым” изнасиловать избирательное законодательство – вы ошибаетесь. Уже анонсированы изменения Конституции в разделе местного самоуправления для синхронизации децентрализации и Основного закона.

Единственное, что утешает в этом сумасшедшем доме, что нет такого закона, который нельзя было бы отменить когда-то. А пока мы просто теряем время и возглавляем мировые рейтинги развития с конца.

Источник: Protorchenko.UA

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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