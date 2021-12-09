“Они все еще вместе?” Звезда саги “Сумерки” Паттинсон попал в объектив камер папарацци во время свидания

В публикации отмечается, что во время прогулки в холодную погоду 35-летний Паттинсон был одет в черный пуховик и серую шапку, а 29-летняя Уотерхаус оделась в длинное розовое пальто. Ее образ дополнил серый шарф и коричневая шапка.

9 декабря фото пары были опубликованы на странице издания в Instagram. В комментариях некоторые подписчики отметили, что новость о том, что Паттинсон и Уотерхаус все еще вместе, их разочаровала.

“Каково это жить моей мечтой?” – написала littleevilgoth.

“Это должна была быть я”, – прокомментировала yulianayeverino.

“Они все еще вместе?” – удивилась _mochi_hyung_.

“Мое сердце разбито”, – оставила свой комментарий erikaramos26.

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Публикация от Just Jared (@justjared)

Контекст:

Паттинсон и Уоттерхаус начали встречаться в 2018 году. В октябре 2020 в СМИ появилась информация о помолвке пары.

Ранее Паттинсон встречался с американской актрисой Кристен Стюарт, с которой познакомился на съемках саги “Сумерки”, и британской певицей FKA twigs, с которой в 2015 году был помолвлен, а в 2017 объявил о расставании.

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