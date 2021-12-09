 

Как не бросать тренировки — 4 работающих способа от американских ученых

09.12.2021, 17:28, Разное
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На помощь всем ненастоящим спортсменам спешат американские исследователи. В новой работе, опубликованной в научном журнале Nature, ученые попытались понять, почему у людей так быстро угасает спортивная мотивация и что с этим можно сделать.  

Ученые изучили поведение более 60 тысяч человек — как часто и насколько эффективно они посещают тренажерный зал. Эксперимент проводился в течение четырех недель в спортивной сети 24 Hour Fitness. Исследователи проверили 53 различных программы тренировок и посмотрели, насколько хорошо они взаимодействуют друг с другом, а также сравнили их результаты с результатами контрольной группы. 

В итоге они выяснили, что все-таки существует волшебная таблетка от лени, и даже не одна, а целых четыре. Давайте поговорим о них подробнее. 

ПЛАНИРУЙТЕ ТРЕНИРОВКИ ЗАРАНЕЕ

Человеку труднее отказаться от тренировки, если она запланирована. Заранее определите дни, когда вам удобно заниматься, и запишите тренировку в список дел на день. Соберите сумку, подготовьте бутылку с водой, не забудьте взять беспроводные наушники. Любая подготовка хорошо сказывается на мотивации и значительно экономит время. 

Когда можно вернуться к тренировкам после COVID-19 

С помощью экспертов разбираемся, можно ли пойти в спортзал сразу как только полегчает или все же стоит подождать. 

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ПОСТАВЬТЕ НАПОМИНАЛКУ НА ТЕЛЕФОН

Поставьте напоминалку на телефон, чтобы в водовороте дел не забыть о тренировке. Человек с большей радостью пойдет тягать штангу и покорять беговую дорожку, если за полчаса-час до занятия он получил уведомление.   

ВОЗНАГРАЖДАЙТЕ СЕБЯ ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ

Желательно, конечно, не пиццей в одно лицо, а чем-то более полезным, чтобы не пропал эффект от занятий. В исследовании говорится о стимулах, которые предлагают электронные фитнес-программы. Например, когда они после занятий зачисляли баллы на Amazon на сумму 0,22 доллара, частота посещений увеличивалась на 9%. Представьте, даже такое незначительное вознаграждение помогает людям чаще возвращаться к спорту. 

ВЫБИРАЙТЕ ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИТНЕСА

Согласно исследованию, если человек знает, что его упражнения модные, то он с большей охотой идет на тренировки. Ученые рассказывали посетителям о популярных упражнениях — и посещаемость тренажерного зала увеличилась на 24%.



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