«Яндекс» вошел в мировой индекс устойчивого развития Dow Jones

Российский интернет-холдинг «Яндекс» внесли в мировой индекс устойчивого развития Dow Jones Sustainability Index, по общему баллу он вошел в 5% лучших компаний индекса в индустрии цифровых сервисов и медиа, сообщила пресс-служба компании.

В «Яндексе» сообщили, что компания попала «в мировой индекс устойчивого развития Dow Jones Sustainability Index, по общему баллу он вошел в 5% лучших компаний индекса в индустрии цифровых сервисов и медиа, а по баллу в социальном направлении – в 1% лучших», передает РИА «Новости».

Компания получила высокую оценку в блоке экономических вопросов и корпоративного управления, в том числе, за надежную систему безопасности и защиты данных пользователей и развитие проектов с открытым кодом.

Также были упомянуты экологические результаты – энергоменеджмент и меры по повышению энергоэффективности центров обработки данных оценили выше, чем у 94% компаний в отрасли цифровых сервисов и медиа.

Кроме того, эксперты S&P Global отметили HR-практики, программы мотивации и развития сотрудников, программы поддержки партнеров «Яндекса», в том числе меры по поддержке бизнеса в условиях пандемии, образовательные программы и социальный проект «Помощь рядом».

Отмечается, что в мае 2021 года «Яндекс» представил повестку в области устойчивого развития и ESG-отчет. В 12 направлений, которые компания назвала приоритетными для себя, вошли, в частности, образование, информационная безопасность, качество сервисов, сокращение углеродного следа и доступная среда.

Мировой индекс устойчивого развития Dow Jones был запущен 8 сентября 1999 года. Ежегодно в индекс DJSI World из списка крупнейших публичных компаний индекса S&P Global BMI отбирают 10% лучших компаний по результатам в социальной и экологической сферах и в сфере корпоративного управления (ESG).

В 2021 году экспертами S&P Global было оценено более 1,8 тысячи кандидатов. По состоянию на 8 декабря 2021 года в него входили две российские компании – «Яндекс» и Polymetal.

Ранее «Яндекс» стал лауреатом премии «Знание» в основной номинации.