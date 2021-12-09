 

«Яндекс» вошел в мировой индекс устойчивого развития Dow Jones

09.12.2021, 17:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский интернет-холдинг «Яндекс» внесли в мировой индекс устойчивого развития Dow Jones Sustainability Index, по общему баллу он вошел в 5% лучших компаний индекса в индустрии цифровых сервисов и медиа, сообщила пресс-служба компании.

В «Яндексе» сообщили, что компания попала «в мировой индекс устойчивого развития Dow Jones Sustainability Index, по общему баллу он вошел в 5% лучших компаний индекса в индустрии цифровых сервисов и медиа, а по баллу в социальном направлении – в 1% лучших», передает РИА «Новости».

Компания получила высокую оценку в блоке экономических вопросов и корпоративного управления, в том числе, за надежную систему безопасности и защиты данных пользователей и развитие проектов с открытым кодом.

Также были упомянуты экологические результаты – энергоменеджмент и меры по повышению энергоэффективности центров обработки данных оценили выше, чем у 94% компаний в отрасли цифровых сервисов и медиа.

Кроме того, эксперты S&P Global отметили HR-практики, программы мотивации и развития сотрудников, программы поддержки партнеров «Яндекса», в том числе меры по поддержке бизнеса в условиях пандемии, образовательные программы и социальный проект «Помощь рядом».

Отмечается, что в мае 2021 года «Яндекс» представил повестку в области устойчивого развития и ESG-отчет. В 12 направлений, которые компания назвала приоритетными для себя, вошли, в частности, образование, информационная безопасность, качество сервисов, сокращение углеродного следа и доступная среда.

Мировой индекс устойчивого развития Dow Jones был запущен 8 сентября 1999 года. Ежегодно в индекс DJSI World из списка крупнейших публичных компаний индекса S&P Global BMI отбирают 10% лучших компаний по результатам в социальной и экологической сферах и в сфере корпоративного управления (ESG).

В 2021 году экспертами S&P Global было оценено более 1,8 тысячи кандидатов. По состоянию на 8 декабря 2021 года в него входили две российские компании – «Яндекс» и Polymetal.

Ранее «Яндекс» стал лауреатом премии «Знание» в основной номинации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / При пожаре в доме в Новосибирске погибли трое детей

06.12 / “Украинская армия будет знать о России больше, чем мы когда-либо”. Генерал США Ходжес выступил за усиление сотрудничества Украины и НАТО

16.11 / Регионы РФ начали получать деньги на выплаты обманутым дольщикам

25.10 / «Глобализация на близком расстоянии» — обозреватель Le Monde рассказал, как пандемия изменит мировую экономику

06.09 / Вопрос дня: Почему Малюту Скуратова обвиняют в убийстве главы русского православия?

21.08 / Захарова ответила на мнение о «зазеркальности» признания «Дождя» иноагентом

19.04 / Госдеп отреагировал на данные о причастности США к планам убийства Лукашенко

31.07 / Памятник культуры Дача Кривдиной частично обрушился в Петербурге

26.08 / Светлана Алексиевич призвала Россию убедить Лукашенко пойти на переговоры

18.05 / У жителей Азербайджана появилась возможность привиться «Спутником V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика