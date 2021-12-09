 

«Яндекс» вошел в мировой индекс устойчивого развития Dow Jones

09.12.2021, 17:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский интернет-холдинг «Яндекс» внесли в мировой индекс устойчивого развития Dow Jones Sustainability Index, по общему баллу он вошел в 5% лучших компаний индекса в индустрии цифровых сервисов и медиа, сообщила пресс-служба компании.

В «Яндексе» сообщили, что компания попала «в мировой индекс устойчивого развития Dow Jones Sustainability Index, по общему баллу он вошел в 5% лучших компаний индекса в индустрии цифровых сервисов и медиа, а по баллу в социальном направлении – в 1% лучших», передает РИА «Новости».

Компания получила высокую оценку в блоке экономических вопросов и корпоративного управления, в том числе, за надежную систему безопасности и защиты данных пользователей и развитие проектов с открытым кодом.

Также были упомянуты экологические результаты – энергоменеджмент и меры по повышению энергоэффективности центров обработки данных оценили выше, чем у 94% компаний в отрасли цифровых сервисов и медиа.

Кроме того, эксперты S&P Global отметили HR-практики, программы мотивации и развития сотрудников, программы поддержки партнеров «Яндекса», в том числе меры по поддержке бизнеса в условиях пандемии, образовательные программы и социальный проект «Помощь рядом».

Отмечается, что в мае 2021 года «Яндекс» представил повестку в области устойчивого развития и ESG-отчет. В 12 направлений, которые компания назвала приоритетными для себя, вошли, в частности, образование, информационная безопасность, качество сервисов, сокращение углеродного следа и доступная среда.

Мировой индекс устойчивого развития Dow Jones был запущен 8 сентября 1999 года. Ежегодно в индекс DJSI World из списка крупнейших публичных компаний индекса S&P Global BMI отбирают 10% лучших компаний по результатам в социальной и экологической сферах и в сфере корпоративного управления (ESG).

В 2021 году экспертами S&P Global было оценено более 1,8 тысячи кандидатов. По состоянию на 8 декабря 2021 года в него входили две российские компании – «Яндекс» и Polymetal.

Ранее «Яндекс» стал лауреатом премии «Знание» в основной номинации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.02 / В ДТП в Дагестане погибли двое полицейских

22.07 / WP напомнила – космический туризм зародился не на Западе, а в России

26.02 / Минздрав Турции рассказал о подготовке к производству вакцины «Спутник V»

22.07 / Подлодка «Волхов» завершила ходовые испытания

16.04 / “Рандеву”. Пивоваров в новом клипе появился в женском образе и отжимался на столе на пальцах. Видео

27.04 / Давиденко: Диссертация Кивы – это для меня главный аргумент, почему детям в плане учебы в Украине делать нечего

04.10 / Ткачук: За гражданами Украины, которые воюют с оккупантами, должны сохраняться место работы, должность и заработная плата

31.07 / Стали известны наиболее популярные среди граждан направления народной программы ЕР

19.02 / Ядро калия теряет свою магию

28.11 / На месте взрыва в доме в Николаевской области завершили поисково-спасательные работы – ГСЧС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика