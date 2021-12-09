 

В МИДе сообщили о работе по реализации решений по итогам беседы Путина и Байдена

09.12.2021, 17:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Работа по реализации решений по итогам онлайн-переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена уже ведется, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Еще время не прошло для того, чтобы отчитаться перед СМИ о проделанной работе. Я могу вас заверить, что эта работа ведется. Давайте дадим нашим экспертам какое-то время для того, чтобы поделиться с вами не просто лозунгами, а конкретными фактами и результатами их работы. Мы это обязательно сделаем, но дайте чуть больше времени», – передает РИА «Новости» ее слова.

Напомним, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлен.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / В Подольске обстреляли автомобиль с ребенком

06.09 / В Нидерландах рассказали подробности об умершем свидетеле по делу МН17

14.06 / Киев выразил готовность обсудить компенсацию Украине за «Северный поток – 2»

15.12 / В ЕС заявили о возможном заключении сделки с Великобританией уже на этой неделе

04.04 / Рэпер DMX госпитализирован после передозировки наркотиками

02.05 / Желающие получить Благодатный огонь паломники устроили давку в Израиле

12.10 / В оккупированной части Кипра прошел первый тур выборов президента

27.01 / Матвиенко попросила не забывать о душе при развитии технологий

10.02 / Мурашко назвал количество отправленных в регионы доз вакцины

07.03 / Верещук: Нам нужно сделать военное образование более современным и гибким

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика