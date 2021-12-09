 

Ведущая Екатерина Андреева удивила подписчиков лицом без макияжа

09.12.2021, 17:16, Разное
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56-летняя теледива Екатерина Андреева опубликовала новый пост в Instagram с лицом без косметики. Поклонники засыпали ее комплиментами.
Красота ведущей Екатерины Андреевой остается загадкой для всех поклонников, некоторые подозревают, что она делала пластические операции или другие махинации для омоложения. А все потому, что 56-летняя телеведущая выглядит очень привлекательно и свежо для своего возраста. В свою очередь, Андреева никак не комментирует призрения фанатов, она просто продолжает выкладывать новые фото в соцсети и поражать подписчиков своей красотой.

Вчера Екатерина Андреева опубликовала снимок, на котором она предстала в тряпочке вместо платья, полотенцем на голове и румянцем после бани. Подписчики сразу засыпали телеведущую комплиментами, отметив, что без косметики Андреевой намного лучше. Под постом она отметила, насколько важна хорошая баня.



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