Ведущая Екатерина Андреева удивила подписчиков лицом без макияжа

56-летняя теледива Екатерина Андреева опубликовала новый пост в Instagram с лицом без косметики. Поклонники засыпали ее комплиментами.

Красота ведущей Екатерины Андреевой остается загадкой для всех поклонников, некоторые подозревают, что она делала пластические операции или другие махинации для омоложения. А все потому, что 56-летняя телеведущая выглядит очень привлекательно и свежо для своего возраста. В свою очередь, Андреева никак не комментирует призрения фанатов, она просто продолжает выкладывать новые фото в соцсети и поражать подписчиков своей красотой.

Вчера Екатерина Андреева опубликовала снимок, на котором она предстала в тряпочке вместо платья, полотенцем на голове и румянцем после бани. Подписчики сразу засыпали телеведущую комплиментами, отметив, что без косметики Андреевой намного лучше. Под постом она отметила, насколько важна хорошая баня.