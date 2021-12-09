 

Врачи назвали признаки на лице, определяющие высокий уровень холестерина

09.12.2021, 17:16, Разное
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Специалисты рассказали о двух признаках на лице, которые свидетельствуют об опасно высоком содержании холестерина в крови. При появлении ксантелазмы или видимой дуги над роговицей нужно срочно обратиться к врачу.
Эксперты Клиники Майо рассказали, что появление ксантелазмы может свидетельствовать о чрезвычайно высоком уровне холестерина. Это безболезненные наросты на веке, желтовато-оранжевого цвета. Медики отметили, что это заболевание может проявиться и на другом участке лица, при их обнаружении нужно срочно измерить уровень холестерина. Если ксантелазма все же появилась и быстро разрастается – у больного есть риск развития инсульта или сердечного приступа. Врачи назначают статины, которые уменьшают количество холестерина, и наблюдают за состоянием пациента. При этом необходимо кардинально изменить образ жизни для ускорения выздоровления: снизить употребление жирной пищи, выполнять физические упражнения, отказаться от курения и алкоголя.

Второй признак высоко холестерина – появление видимой серой или белой дуги над роговицей человека. Это называют старческой дугой, которая со временем может образовать полноценное кольцо вокруг цветной части глаза. Это может быть вполне нормальным процессом у пожилых людей, но если такую патологию определили в молодом возрасте – всему виной завышенный холестерин.

Источник: www.medikforum.ru



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