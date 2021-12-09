В продажу поступили бракованные российские процессоры «Эльбрус»

Для компьютера не годятся, но как магнитик на дверце холодильника подходят отлично! Так описывают партию процессоров «Эльбрус-8СВ» российского производства, которые поступили в продажу на территории РФ.

Дело в том, что все эти процессоры – бракованные. Их предлагают россиянам купить по 2500 рублей и использовать в качестве сувениров.

Как пояснили представители компании-производителя, все эти процессоры были отбракованы уже на ранней стадии тестирования. Если бы завод изготовил их как следует, то чипы можно было использовать даже в серверных системах. Вообще-то, они относятся к пятому поколению. Частота работы процессоров – 1500 МГц, конструкция состоит из восьми ядер. Кстати таких сувениров не так уж много. Продавец говорит, что они скоро закончатся.